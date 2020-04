Rakitic: "Nem egy zsák krumpli vagyok, amivel bármit meg lehet tenni"

A horvát szupersztár jövőjéről és negatív tapasztalatairól nyilatkozott.

Ivan Rakitic, az FC Barcelona horvát labdarúgója úgy készül, hogy kitölti a jövő nyárig szóló szerződését a katalán klubnál, de ha mégis előbb – akár már idén – szakítanak, az az ő döntése lesz.

A 32 éves középpályás a Mundo Deportivo sportlapnak adott nyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy nemcsak az elmúlt hetekben, hanem két éve folyamatosan ír a sportsajtó az idő előtti távozásáról.

– közölte. Hozzátette, a Barcelonában már öt nagyszerű évet tudhat maga mögött, amelyből szerinte a legutóbbiban ment neki a legjobban a játék. A 2019/20-as idény első része viszont nagyon furcsán alakult számára, kellemetlen és meglepő dolgokkal.

Előfordult, hogy olyanok történtek velem, amikre nem találtam magyarázatot. De elfogadtam, hogy ilyenek is megtörténhetnek, amiket nem értek, csak egyszerűen el kell fogadjak. Remélem, kitöltöm a szerződésem hátralévő részét, de most az a legfontosabb, hogy a lehető legjobban fejezzük be ezt az idényt. Akkor majd mindent átgondolok, és ha mégis megszűnik a szerződésem, az végső soron az én döntésem lesz