A 27 éves sportoló a Londonban rendezett futóversenyen első lett.

Doppinggyanú miatt felfüggesztették a versenyzési jogát Daniel Wanjirunak, a London Marathon 2017-es bajnokának.

A döntést a doppingellenes szabályok betartása érdekében életre hívott független szervezet, az AIU (Athletics Integrity Unit) hozta meg kedden este, miután szabálytalanságokat tapasztalt a kenyai sportoló biológiai útlevelében.

2017 London Marathon winner Daniel Wanjiru has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit.

