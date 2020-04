A Csakfoci.hu információi szerint az NB II.-ben szereplő Siófok futballistái továbbra sem tudnak megállapodni a klubtulajdonossal a fizetések csökkentéséről.

Hetek óta tart az egyeztetés a bérek csökkentéséről az NB II-es Siófoknál, de megegyezés továbbra sincs a tulajdonos és a játékosok között – írja a Csakfoci.hu.

György Tamás először 60-70 százalékos bércsökkentést helyezett kilátásba a lap szerint, majd ezt 50 százalékra módosította, de ezt sem fogadták el a focisták, akik maximum a bérük 30 százalékáról lennének hajlandóak lemondani.

A tulajdonos korábban úgy nyilatkozott, ha

a játékosok nem fogadják el a fizetéscsökkentést, akkor csődbe megy a klub.

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt korábban több NB II.-es klub is bércsökkentést jelentett be, így tett a Nyíregyháza, a Győr, a Gyirmót és a Dorog is. Az első osztályban, az NB I.-ben is felmerült a kollektív fizetéscsökkentés mint javaslat, azonban azt nem fogadták el a klubok, a Fehérvár és a Ferencváros ettől függetlenül csökkentette futballistái fizetését, mégpedig 20 százalékkal – teszi hozzá az Index.

Forrás: Csakfoci.hu, Index