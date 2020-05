A 19 éves Andrea Rinaldi, aki az olasz Atalanta csapatban játszott, a pénteki edzésen agyvérzést kapott, az orvosok pedig már nem tudtak segíteni rajta.

Az Atalanta 19 éves futballistáját agyi aneurizmával szállították a varesei kórházba múlt héten pénteken, amikor egy edzésen rosszul lett. Az orvosok megpróbálták megmenteni, de nem jártak sikerrel.

19-year-old Atalanta midfielder Andrea Rinaldi has sadly died after suffering a brain aneurysm while training at home.

