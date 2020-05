A négyszeres Formula–1-es világbajnok, Sebastian Vettel az idény végén távozik a Ferraritól. Az Auto Motor und Sport szerint a német versenyző és az olasz istálló nem tudott egyezségre jutni Vettel idény végén lejáró szerződése meghosszabbításáról. Olasz értesülések szerint a németnek a Renault vagy a McLaren lehet a következő csapata.

A négyszeres Forma-1-es világbajnok, Sebastian Vettel az év végén távozik a Ferraritól. A német pilóta hat évet töltött az olasz csapatnál, az év végén lejáró szerződését pedig nem hosszabbítják meg – jelentette be a Ferrari.

– mondta Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

Binotto szerint nincs különösebb oka, hogy az év végén elválnak a Ferrari és Vettel útjai, de úgy gondolták, most eljött az idő a váltásra, írja a csapat közleménye.

Vettel 2015 óta a Ferrari pilótája, ez idő alatt 14 futamgyőzelmet szerzett. amivel a csapat történetének harmadik legreményesebb versenyzője. A Ferrarinál töltött öt idénye alatt egyszer harmadik (2015-ben) és kétszer második (2017-ben és 2018-ban) lett a világbajnokságon.

– mondta Vettel, aki szerint az anyagiak egyáltalán nem játszottak szerepet a váltásban. Megköszönte a csapat és a Ferrari-szurkolók támogatását.

Az elmúlt hónapokban történtek arra késztettek, hogy átgondoljam, mi is az igazán fontos az életben. A megváltozott helyzethez másként is kell hozzáállnunk, és én is ezt fogom tenni, azon fogok gondolkodni, ami igazán fontos a jövőm szempontjából