Szoboszlai menedzsere szerint a klubváltásnál a játékidő és a fejlődés a legfontosabb

Esterházy Mátyás labdarúgó-menedzser szerint Szoboszlai Dominik számára a játékidő és a fejlődés lesz a legfontosabb szempont egy esetleges nyári klubváltásnál.

Fotó: Chris Bauer/SEPA.Media /Getty Images

Az olasz Tuttomercatoweb interjújában a játékos-ügynök kijelentette, jelenleg nagyon egyszerű a helyzetük, hiszen elsősorban arra figyelnek, meg tudják-e rendezni a szezon hátralévő mérkőzéseit Ausztriában, majd megnézik, mi történik az öt európai élbajnokságban.

"A következő hetekben biztosan kiderül valami" – tette hozzá.

A 19 éves norvég csatár, Erling Haaland a Red Bull Salzburgból a Borussia Dortmundba igazolt a téli szünetben, hogy ne ugorjon túl nagyot a karrierjében, hiszen a Real Madrid és a Juventus is csábította. Erre Esterházy úgy reagált: nem klubnevekben gondolkodnak, hanem abban, hogy hosszabb vagy rövidebb távra tervezzenek.

"Csak a lehetőségekre gondolunk, a megfelelő projektre. Szükségszerű, hogy sokat játsszon, és a lehető legnagyobb mértékben fejlődjön. Szerintem Dominiknak esélye van, hogy Európa egyik legjobb játékosává váljon" – szögezte le a menedzsere.

A közelmúltban a Bajnokok Ligája-címvédő Liverpool FC érdeklődése mellett arról is olvasni lehetett, hogy az AC Milan, az AS Roma, a Lazio és az Atalanta is felfigyelt a magyar válogatott rendkívül tehetséges középpályására. Esterházy szerint az olasz bajnokság jó célpont lehet ügyfele számára, sőt ha megfelelő játékidőt kap, a Serie A az egyik legvalószínűbb választás, de a végső szót Szoboszlai mondja majd ki.

Hozzáfűzte, a székesfehérvári születésű futballista értékéről nagyon nehéz beszélni, mert azt úgyis a piac határozza meg.

"Soha nem volt még ilyen bizonytalanság, mint most. A koronavírus-járvány következményekkel jár, valószínűleg az árakat is befolyásolja majd" – vélekedett Esterházy Mátyás.

MTI