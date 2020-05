A lelátón róluk készült kép tanúsága szerint arcmaszk egyikükön sincsen. A fotót nem titokban készítette valaki, maga a miniszter osztotta azt meg közösségi oldalán.

A keddi Honvéd–MTK Magyar Kupa-elődöntő zárt kapus mérkőzés volt, csak néhányan nézhették meg a meccset a Puskás Arénában. A kevesek között volt Szijjártó Péter külügyminiszter és Dzsudzsák Balázs válogatott futballista. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szabályzata alapján mindkettőjüknek maszkot kellett volna viselnie – szúrta ki a elsőnek a 444.hu.

Hogy a meccsen jártak, az Szijjártó Facebook-bejegyzéséből derült ki. A koronavírus-járvány miatt a futballmeccseken csak minimális létszámban lehetnek jelen a csapatok képviselői és nézők is.

A nézőtéri zónába a média munkatársai, stadionüzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői léphetnek be

– írta az MLSZ.

Szijjártó valószínűleg a Honvéd révén juthatott be a meccsre, mert a klub tulajdonosával, Kun Gáborral még együtt futsaloztak Dunakeszin. Dzsudzsák pedig Szijjártó barátjaként ment ki az elődöntőre.

A közzétett fotó alapján sem Szijjártón, sem Dzsudzsákon nem volt maszk, holott az MLSZ úgy rendelkezik, hogy a stadionok protokollzónájában is kötelező az általános járványügyi szabályok betartása, így az egészségügyi maszk viselése is.

Dzsudzsák nem először szegi meg az egészségügyi szabályokat, korábban a számára előírt 14 napos házi karantént sem töltötte ki, amiről ITT írtunk.

A Jobbik lemondatná Szijjártót

Aranylábú diplomatáink, hát belógtatok a lurkókkal egy zárt kapus focimeccsre?

- így reagált a jobbikos Stummer János a fotóra a Facebookon – szúrta ki a 24.hu. Az ellenzéki politikus úgy vélte, több baj is van ezzel a fotóval, amit a külügyminiszter még csak nem is sejt, ezért elmagyarázza neki, először tegeződve.

Gondolom nem is sejtitek jó dolgotokban, hogy mi a baj ezzel a képpel. Megszoktátok már, hogy rátok nem vonatkoznak a szabályok, ugye. Tudjátok az a baj ezzel a képpel, hogy ezzel azt üzenitek: nektek mindent lehet. Az uralkodó osztályt nem köti semmilyen szabály, megtehet bármit, amihez kedve szottyan. Mert ha begördül a VIP-be a miniszteri Audi, hajbókol egyet a portás, lehet kacsint is, s cinkosan továbbot int. Ez történt, no. De hát mi kivetni való van ebben? Mondjátok ti.

A Jobbik politikusa – a helyzet komolyságára utalva magázódásra vált – lemondásra szólítja fel a külügyminisztert.

Szerintem meg fussa csak át a nemzetközi sajtószemlét, miniszter uram. Szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban ilyenkor lemondás következik. Tessék magának is benyújtani. Mert ilyet nem lehet.

A zárt kapus mérkőzésekre szóló rendelkezések egyébként lehetővé teszik, hogy a klubok beengedjenek néhány VIP-vendéget, de nekik is be kell tartani néhány előírást. A 444 az MLSZ honlapját idézve azt írta, hogy a kötelezően betartandó általános járványügyi szabályok közé sorolják a maszkviselést is.

