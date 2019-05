Pataky Attila: a táltos dobommal űztem el a felhőket

Péntek este kőkemény Edda-számoktól zengett a Budapest Park, és az ikonikus rockbanda rajongói azóta is áradoznak az internetes fórumokon. A Zúzda című és szellemiségű bulihoz az időjárás is kegyes volt, és ebben a frontember keze is benne volt.

Borongós időt mondtak, ezért péntek reggel negyvenöt percig vertem a táltos dobomat, hogy a 45 éves Edda szabadtéri koncertjére jó legyen az idő, és az óhajom teljesült. Fél éven keresztül készültünk erre, és olyan lett, amilyennek megálmodtuk. Lélekemelő buli volt!

– áradozott Pataky Attila (teljes joggal, hiszen fantasztikusan sikerült a koncert, szinte „felrobbant” a hely.

(Blikk)

Cikk- és címlapkép: pMTVA Fotó: Zih Zsolt