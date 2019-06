Egy ország lélegzett fel: megkerült Vajna Tímea madara

A modell-üzletasszony Instagram-oldalán számolt be arról, hogy tegnap hajnali öt órától kezdve kereste madarát, Tatit, akit végül sikerült előkerítenie.

Vajna Tímeának nagy segítséget nyújtottak az internetezők, így történhetett meg az, hogy a rózsás kakadu viszonylag hamar előkerült.

Vajna Tímea hozzátette: szerinte elhunyt férje, Andy Vajna vigyázott a Tati névre hallgató csőrösre.

"Képzeljétek ma kora este meglett Tati! Hálás köszönet Mindenkinek, aki segített keresni, megosztani, tanácsokat adni és Rózsa Mártának és kedves férjének, akik megtalálták a kertjükben. Hihetetlen az emberek szeretete, összetartása és a social média ereje, hogy jó dolgokra is lehet fordítani... Mindketten kimerültünk, de végre biztonságban van Tati és isteni csoda, hogy nem bántották a nagyobb maradak vagy kutyusok és hogy viszonylag hamar meglett. Vigyázzon Mindenki, akiknek madara van otthon, mert bármelyik pillanatban, óhatatlanul is bekövetkezhet hasonló »baleset«. Soha nem szabad feladni a reményt! Szerintem Andy vigyázott rá. Borzasztó lett volna elveszíteni még őt is" – írta Vajna Tímea.

Forrás: Blikk