Elárulta a kebelcsoda, miért zavarta meg a BL-döntőt

A 22 éves lány azt mondta: ez volt élete legnagyobb dobása, és készül még hasonlóval.

"Mire 30 éves leszek, szeretnék elég pénzt félrerakni, hogy visszavonulhassak. A BL-döntőmegzavarása pont ebben segített. Még tervezek hasonlót, többet is. Miután kiengedtek a börtönből, kétmillió követőt szereztem az Instagramon, ezt a népszerűséget pedig nem lehet megvenni. Az egész világon híres lettem, rengetegen kínáltak munkát. Ráadásul nem is ártottam senkinek, inkább csak móka volt az egész. A rajongók imádták, ahogy láttam, a játékosok is. Ez volt életem eddigi legnagyobb dobása."