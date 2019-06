Jön a leghangulatosabb borfesztiválok egyike Budapesten – Vingardium Borliget

Akik egyszerre vágynak igazán jó programokra, különleges borokra, finom ízekre és jó zenére, azok nem telhetetlenek, hanem pusztán igazi „ínyencek”. Nekik mindenképp ott kell lenniük 2019. június 14-15-én a Vingardium Borligeten.

A belépés mindenki számára ingyenes, a gourmet borkedvelőknek is csak a Vingardiumos fesztiválpoharat kell megvenniük, amiből közel 40 pincészet borait kóstolhatják.

Az emberek szeretnek enni, inni, szórakozni, kikapcsolódni, otthonról kimozdulni. Még jobban szeretik, ha olyan lehetőséget találnak, ahol az egész család együtt töltheti a szabadidejét úgy, hogy közben mindenki megtalálja a számára legvonzóbb programot. A bor- és gasztronómiai fesztiválok között nem könnyű kiváló minősítést kapni, ugyanis nagyon erős az országos mezőny. A Vingardium Borliget immár negyedik éve állja a versenyt, rövid idő alatt Budapest egyik legnépszerűbb borfesztiváljává nőtte ki magát. A titok a minőségben rejlik, a Vingardium idén sem fog csalódást okozni a fesztiválra látogatóknak. Az esemény idén is az Erzsébetligeti Színház társszervezésében, a XVI. kerületi Önkormányzat támogatásával valósul meg, akik nem csak anyagi támogatást nyújtanak, de szívvel lélekkel segítik a rendezvényt.

BOROK

Aki a jó borokat keresi, az több mint negyven pincészet tételei közül válogathat. A kínálat impozáns, hat kiállító is „Az év bortermelője” cím birtokosa, de a kis kézműves pincészetek borai között is igazi kincsekre lelhetünk. A borászatok nagy része évente visszatér, a Vingardium hangulata őket is elvarázsolta. Szinte valamennyi borvidék képviselteti magát és külföldi borok is várnak a borrajongó vendégekre. Dionüszosz kedvenc nedűjét azonban nem árt időközönként némi harapnivalóval is kiegészíteni…

GASZTROUDVAR

A kedvelt és ismert food truckok minden igényt kielégítő kínálata mellett a hagyományos konyha ízei közül is válogathatnak a fesztiválozók. Ha csak egy is felkelti a kíváncsiságodat, akkor a Vingardiumon a helyed: Sajtmanufaktúra, Antik rétes, Hungarobistro, Gulyásbomba, Ami Burger, Vitéz Kürtős, Bubble Waffel, Panyolai pálinka, Aranyszalagos lángos, Gábriel Cukrászda (finom fagyik), O'bermo borbon, kézműves sörök…

KONCERTEK

Aki fesztiválra a koncertek miatt szeret járni, az nem jön hiába a Vingardiumra. Szokás szerint napközben a jazzesebb, blues-osabb, chill hangulaté a terep, este pedig jöhetnek az igazi fesztivál zenekarok.

Idén is lesz kisszínpad! Komolyzene, örömzene, egyszálgitár váltogatják egymást. Szombaton szokás szerint a Budapest Open Mic hozza el nemzetközi csapatát, és a szárnypróbálgató lelkes amatőröktől kezdve, az improvizáló profikig sokan megfordulnak a majd a színpadon.

A két napon az alábbi zenekarok, fellépők teremtenek igazi buli hangulatot a Nagyszínpadon. Július 14-én pénteken délutántól a a Ratty Jazz Band, a Blahalouisiana, este pedig Péterfy Bori és a Love Band lép fel, szombaton pedig többek között a Lóci játszik és a Magashegyi Underground teremt fesztiválhangulatot Pest egyik legszebb parkjában, az Erzsébetligetben.

GYERMEKLIGET – AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Borfesztiválra ritkán megy az ember gyerekekkel. A Vingariumon ez is más, ez is jól működik. A hagyományoknak megfelelően idén is lesz a fesztivál területén játszóház, egy hely, amit a gyerekek paradicsomaként is emlegethetünk. Különböző óriás fajátékokkal, készségfejlesztő játékokkal játszhatnak, a Játszóház Projekt társasjátékokkal várja őket (Dixit, Lego Activity, Ticket to Ride, Panic Lab, Dobble), de lesznek kézműves foglalkozások, fényfestés is. Hogy ki mennyire ügyes, az is kiderül, a Gibbon Slackline kifeszített kötelein bizonyíthatja mindenki remek egyensúlyérzékét. Szombaton 11:00-kor Tamás Éva Játéktára várja a kisebb gyerekeket – igazi szüreti hangulatot teremtve.

KIKAPCSOLÓDNÁL? OTT A HELYED!

A Vingardium Borliget nem sablonos, minden évben megmutatja, hogy igazán jól szórakozni máshogy is lehet, mint egy tipikus fesztiválon. Borkuzusok indulnak a tanulni vágyók számára, az igazi csapatjátékosoknak és logikai kihívásokat keresőknek a szabaduló szobában a helyük. A kerti party hangulatról a függőágyak gondoskodnak, melyekből egy pohár borral vagy limonádéval a kézben, igazán kényelmes helyzetből lehet szemlélni a színes forgatagot.

Jó a zene, jók az ételek, jók az italok, mesés a környezet. Kívánhat-e többet az ember egy napra?

A Vingardium hangulatát leírni nem lehet, azt meg kell élni!

Vingardium Borliget 2019

Időpont: 2019. június 14-15. (péntek-szombat)

Helyszín: Budapest, XVI. Erzsébetliget

A rendezvényre a belépés: INGYENES!

Pohárjegy (tartalma – hivatalos fesztiválpohár, adott napra szóló karszalag és 1 db kóstoló kupon):

- 2.000 Ft

- 1.600 Ft (XVI. kerületi lakosoknak lakcím kártya felmutatásával)

Pohárjegyek elővételben a tixa.hu-n, a helyszínen pedig a pohárpontokon válthatók.

A boros standoknál és a gasztronómiai kiállítóknál csak készpénzes fizetésre van lehetőség.

A borkurzusok és a szabaduló szoba előzetes regisztráció után, karszalaggal látogathatók.

MEGKÖZELÍTÉS

Az Örs vezér teréről ingyenes, közvetlen fesztiváljárat indul a helyszínre. (IKARUS Nosztalgiajárat!!!)

Tömegközlekedéssel az Erzsébetliget elérhető: az Örs vezér tere metróvégállomástól induló HÉV Imre utcai megállójánál, illetve a 176E és 276E autóbuszok Hunyadvár utcai megállójánál leszállva.