Nagyott bulizott Adele és a Spce Girls

Alaposan a pohár fenekére néztek a Spice Girls tagjai utolsó koncertjük után, a bulihoz még Adele is csatlakozott.

Fotó: Dave J. Hogan / Getty Images

Nem mindennapi lezárást kapott a Spice Girls visszatérő turnéja: a lányok a Wembley Arénában léptek fel a minap, ahol akkora bulit csaptak, hogy azt saját bevallása szerint még a szupersztár Adele is megkönnyezte! Az énekesnő – aki egyébként hatalmas Spice Girls rajongó – olyannyira jól érezte magát a koncerten, hogy közös fotókat is készített a lányokkal, sőt később feltűnt a négyes backstage bulijában is! A kiszivárgott képek alapján nagyon jól érezték magukat, és valószínűleg eléggé a pohár fenekére nézhettek. Elképzelhetetlen élmény lehetett ez Adele számára, hiszen az énekesnőt gyerekkori kedvencei motiválták a zenei pályán, egyfajta példaképként álltak előtte egész karrierje során.

Adelet még a banda is üdvözölte egy Instagramra feltöltött képpel, amelyhez azt írták:

"Köszönjük, hogy eljöttél és velünk ünnepeltél múlt este Adele, szeretünk téged!"

Azonban nem csak ő volt az egyetlen híresség, aki élőben is meghallgatta az ikonikus lánybanda fináléját: a nézők között lencsevégre kapták a műsorvezető Holly Willoughby-t, és Emma Stonet is, akik később szintén beálltak közös képre a Spice-lányokkal.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hey Wembley! @spicegirls Holly Willoughby (@hollywilloughby) által megosztott bejegyzés, Jún 14., 2019, időpont: 4:31 (PDT időzóna szerint)

The Sun / Blikk