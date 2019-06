Újabb világsztár lép fel az idei EFOT-on

2019. július 9-15. között Rita Ora, Gianluca Vacchi, Brooklyn Bounce, Tujamo és Borgore mellé a SCOOTER is csatlakozik a nemzetközi előadók sorához a Velencei-tó partján.

– Szeretünk újabb zenei stílusokat behúzni a repertoárba, a rave pedig élőben a Scooterrel igazán nagyot tud ütni! Tudjuk, hogy ahol megjelennek, ott mindig hatalmas bulit csinálnak – ezt az élményt szeretnénk átadni az efottozóknak – mondta Maszlavér Gábor fesztiváligazgató.

A körülbelül négyévente tagot, és ezáltal – ahogy ők mondják – fejezetet is váltó együttes folyamatos megújulással tartja magát fiatalon, miközben igyekszik színesíti zeneiségét is. A jelenlegi, hatodik fejezetet megélő zenekar 2019. július 13-án, szombaton indítja majd be a velencei közönség adrenalintermelését.

Forrás: Blikk