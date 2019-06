Cinthya Dictatort hivatalosan is felvállalta új pasiját

Molnár Tamással közös képet osztott meg Cinthya Dictator a közösségi oldalán.

A rajongóknak már február elején feltűnt, hogy Cinthya Dictatort gyakran lehet együtt látni Molnár Tamással a megosztott fotókon. Cinthya a születésnapját is együtt ünnepelte a Jetlag énekesével, sőt képet is készített róla. Később Tamás az RTL Reggeli műsorában egy kérdésre válaszolva erősítette meg szűkszavúan, hogy egy párt alkotnak Cinthyával.

A fotós most ismét olyan képekkel jelentkezett be, melyeken Tamással látható, ahogy épp átkarolják egymást. A posztban Cinthya megjelölte az énekest, és több hangulatjelet is beszúrt, többek között szívecskéket is.