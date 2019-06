Fejest a cukorkamedencébe – Instagram sztároknak szól be a BittnerSweet

A BittnerSweet zenekar új klipje, a Bármerre a social médiában felvett maszkokra lő új videójában.

Ciki maszkot viselni, fake profilkép mögé bújni? Vagy ez csak önfeledt játék? Mindenesetre a fiúk kimaxolják a szórakozást, miközben mindent elárasztanak a tőlük megszokott keserédes életszeretettel. Bittner Dániel frontember cukorkamedencében ugrálva mutat görbe tükröt az Insta-generációnak.

A BittnerSweet az énekes-dalszerző Bittner Dániel köré szerveződött: a korábbi Ki Mit Tube döntős előadónak színészként is játszótér a színpad. Zenésztársai, Horváth Gábor basszusgitáros, Martinkó Tamás gitáros és Székely Balázs dobos tökéletes partnerek, nemcsak a zenében, de a játékban is. A Németh Máté (Neminem) által jegyzett videóklip egy fergeteges partyt jelenít meg, ahol mindenki jól érzi magát. Még Dani is. – Legszívesebben mindennap ezt csinálnám – jelentette ki a forgatás során.

Rózsaszín flamingók, sárga banánfüzérek, szivárványok, unikornisok, szelfik, miközben az együttes az útkeresésről és a mai világ felszínességéről énekel. Űrhajósok, rokokó táncoslány, szuperhősök, sellők vagy épp a sith nagyúr – a maszkok készen állnak egy tökéletes profilképhez. Lehet, hogy épp általuk formálódik meg a kattintó valódi énje? Milyen kényelmes és vidám dolog a közösségi média jótékony kulisszái között a szuperhőst adni, színesnek lenni, még akkor is, ha a valóság egészen más.

A BittnerSweet szerint nem érdemes túlstresszelni az egészet. Előbb-utóbb úgyis megismerjük magunkat, és remélhetőleg nem kell nagyot csalódnunk. Minden instásnak kötelező. Sőt.