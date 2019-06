Furcsa videót osztott meg magáról az egykori villalakó a Kanári-szigetekről.

A ValóVilág legutóbbi szériájának egyik szereplője, VV Vivi Instagram oldalán posztolt egy felvételt arról, ahogy két delfint simogat, de eközben azért arra is figyelt, hogy férfi rajongóinak is örömet szerezzen, így megmutatta fenekét is.

Annyira imádtam őket, kell egy ilyen otthonra

- írta Beteri Vivien a bejegyzésében.