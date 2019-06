Ez volt a baja a testével Lewis Hamilton volt barátnőjének – ön egyetért?

Nicole Scherzinger – a Pussycat Dolls énekesnője és Lewis Hamilton exe – egy pár bikinis fotót osztott meg magáról Instagramján.

Ez azonban még nem is lenne meglepő, az viszont igen, amit mellékelt hozzá: most jutott csak el odáig, hogy elfogadja a testét. Írása szerint mindig küzdött a súlyával és a külsejével. Mint írja, az élet túl rövid ahhoz, hogy azzal töltse idejét, hogy lehordjuk magunkat, ezért úgy döntött, most inkább hálás lesz a testéért, amiért sokat dolgozott az edzőteremben, és megjutalmazza magát azzal, hogy megeszik egy nagy adag tésztát.