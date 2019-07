Heroin helyett a szexre kattant rá a világsztár

Meghökkentő őszinteséggel mesélt függőségeiről Lily Allen. A 34 éves énekes-dalszerző egy friss interjúban vallott arról, hogy korábban nem csak a heroinra kapott rá, hanem a szexre is, amiről nem tudta, hogy ugyanolyan veszélyes is lehet.

"A szex is okozhat függőséget. Én a szexet választottam a heroin helyett, de akkoriban ezt nem láttam be. A függőség többféleképpen is megnyilvánulhat. Anyagokat és szexet is használhatsz arra, hogy elrejts valamit, legyen szó fájdalomról vagy félelemről" – mondta Lily Allen akinek számos szexjátéka van, ezeket korábban az Instagramján is megmutatta. Mint mondta, ezek a kellékek megváltoztatták az életét.

Az énekesnő azt mondta: nagyon meg van lepődve azon, hogy még nem halt meg mindazok után, milyen durva dolgokat művelt karrierje kezdetén. Ráadásul elmondása szerint csaknem egy évtizedig élt így. Nem tagadja, hogy ketaminhoz és kokainhoz is nyúlt.

Lily Allen most már két kislány édesanyja, s nagyon ügyel arra, hogy megvédje őket a nyilvánosság elől.

Forrás: Blikk