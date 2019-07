Megyeri Csilla öt évvel ezelőtt vesztette el édesapját, ami nagyon megviselte. Nyugtatók és a spiritualitás segítségével élte túl ezt a nehéz időszakot.

Csilla a Lokálnak mesélt élete ezen szomorú időszakáról. A lapnak elmondta:

Nagyon közel álltunk egymáshoz és megviselt, amikor öt évvel ezelőtt elveszítettem.

Hozzátette:

Xanaxon éltem, miután apukám meghalt, csak így éltem túl eleinte a hétköznapokat. Nehéz volt feldolgoznom, de aztán találtam egy kapaszkodót. Én hiszek a spirituális dolgokban, a reinkarnációban és tudom, hogy apa szelleme és lelke mindig velem van, és segít engem.

Az influencer emellett azt is elárulta, hogy bár egyelőre nem érzi késznek magát az anyaszerepre, biztos benne, hogy egyszer szeretne majd babát és azt is tudja, hogy párja kiváló apa lesz majd. Ám jelenleg minden idejét a webshopja köti le, ebbe most nem férne még bele egy kisbaba.

