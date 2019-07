Kedden kezdődik az EFOTT, amelyen idén több mint kétszáz fellépő várja a közönséget a Velencei-tó partján.

A szervezők a fesztivál történetének egyik legerősebb headliner listáját ígérik az EFOTT 13 zenei helyszínére. Fellép az albán-brit

A magyarok közül színpadra áll a

Tankcsapda, a Halott Pénz, a Wellhello, Majka, a Kowalsky meg a Vega, a Brains, a Follow The Flow, az USNK, a Punnany Massif, Szabó Balázs Bandája, az Anna & the Barbies, az Irie Maffia, a Péterfy Bori & The Love Band, a Bëlga, ByeAlex és a Slepp, valamint a Necc Party is, míg Caramel először ad koncertet a fesztiválon.