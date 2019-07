Hiába fejezte be sikeresen tanulmányait Evelin, nem kap munkát, így az sem kizárt, hogy külföldre költözik. Gáspár Evelin elárulta, hogy ismertsége miatt nem talál állást, pedig több állásinterjún is volt már.

Győzike lánya sehol nem talál munkát, erről ő maga beszélt a TV2 Mokka című műsorában.

Szeptemberben meglett a sulim. Előtte is próbálkoztam már gyakornokként, akkor még volt sikerem, igaz, akkor is kellett az ismerősi kapcsolat, hogy benyomjanak. Aztán amikor önállósodni akartam és csak az önéletrajzommal bekerülni, akkor volt pár lyukra futás. Legutóbb az volt, mielőtt kimentem Ázsiába, hogy jelentkeztem egy újonnan nyíló delikáteszbe, ahová fel is vettek, szerződést írtunk, de aztán amikor hazaértem, azt mondták már betelt a pozíció és nem értettem. Tényleg szerettem volna normális emberként elhelyezkedni, meg beintegrálódni, mint egy celeb