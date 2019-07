Lehet, hogy nem is szexuális ragadozó Kevin Space

Ejthetik a szexuális zaklatás vádját Kevin Space színész ellen, miután az ügyben a vádlóval szemben is felmerült, hogy bűncselekményt követett el.

Kevin Spacey ellen tavaly decemberben emeltek vádat egy 2016-os molesztálási ügy miatt, a vád szerint egy 18 éves pohárszedőt, egy ismert tévébemondót zaklatta egy massachusettsi bárban, ahol több italt is vett neki, majd fogdosni kezdte. A fiú azt állítja, az esetről videót is készített, amit Snapchaten el is küldött a barátnőjének. Az egyik pincér szerint Spacey és a vádló tényleg a bárban volt, de ő nem látott zaklatást. Egy vendég szintén nem látott zaklatást, de hozzátette: a vádló ijedt és sápadt volt.

A CNN most azt írja, végül ejthetik a vádat Spacey ellen, mert a vádlója lehet, hogy adatokat törölt az egyik fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról.

A tárgyalást megelőző meghallgatásokon ugyanis arról volt szó, hogy a fiú a rövid videó mellett üzeneteket is küldött a barátnőjének arról, hogy mi történt vele épp, a chaten pedig azt írta, hogy Spacey elkérte a számát, azt kérte tőle, hogy menjen ki vele, lehúzta a cipzárját, és benyúlt a nadrágjába.

Az üzeneteket és a videót a vád megosztotta a védelemmel, Spacey védőügyvédje szerint azonban a vád által bemutatott beszélgetés nem teljes, ezért meg akarták vizsgálni magát a telefont is, amely azonban azóta a család szerint eltűnt.

A vádló ugyan azt vallotta, hogy nem törölt semmit az azóta eltűnt telefonról, és szerinte a készülék lehetett hibás, ha valami megváltozott, vagy eltűnt róla, végül úgy döntött, az amerikai alkotmány 5. kiegészítését alkalmazza, amely arról szól, hogy senki nem köteles saját maga ellen vallani semmilyen ügyben, az adatok törlése pedig ebben az esetben bűncselekmény lehet – így viszont megdőlhet az egész vád, és ejthetik is az ügyet.

A vádló anyja, Heather Unruh volt tévébemondó egyébként azt vallotta, hogy ő valóban átnézte a fia telefonját mielőtt átadták volna a rendőröknek, és törölt is róla néhány fotót, például azokat, amelyeken az egyébként alkholofogyasztásra nem jogosult fia alkoholt fogyasztott, de szerinte semmi olyat, aminek köze lett volna az ügyhöz.

A család egyébként a büntetőügy mellett egy polgári perben is beperelte Spaceyt, de a múlt héten ejtették a keresetet. A vádló anyja szerint nem azért, mert közben titokban megegyeztek volna.

Forrás: hvg.hu