Az énekesről nemrég derült ki, hogy 13 év után elvált lányának édesanyjától, Suzytól. A zenészre azonban máris rátalált az új szerelem. Barbarával, aki tavaly a Magyarok Világszépe versenyének második helyezettje volt, már közös képet is posztolt Jolly.

A mulatós sztár áprilisban költözött el feleségétől és közös kislányuktól. Azóta többször is látták együtt a fiatal lánnyal, egy hete azonban ők is nyilvánosságra hozták: együtt vannak.

A 21 éves Barbaráról Jolly a Blikknek elmondta:

Korai lenne többet gondolni a kapcsolatunkba, mint ami van, de tény, együtt vagyunk

A zenész ezt egy fotóval is bizonyította, ugyanis most először közös fotót is posztolt új barátnőjével Instagram oldalán.