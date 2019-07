A csinos magyar modell Dylan Sprouse-zal Tokióban lazít.

Palvin Barbara köztudottan imádja a japán kultúrát, ezért most is Japánt választotta nyaralása helyszínéül. A modell párjával, az egykori gyerekszínésszel pihen, akivel már egy éve alkotnak egy párt. A kikapcsolódásukról képeket is posztolt a magyar sztár:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés, Júl 15., 2019, időpont: 11:15 (PDT időzóna szerint)

Forrás: Blikk

Címlapi kép: Instagram