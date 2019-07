Szerdán indul a Campus Fesztivál – olyan világsztárok is érkeznek, mint a Limp Bizkit, Alan Walker vagy a Dog Eat Dog

A Campus Fesztivál az elmúlt években már bebizonyította, hogy a minőségi kultúra, a kiegyensúlyozott színvonal, a zenei sokszínűség jellemzi, ezzel idén is bekerült a minősített európai fesztiválok közé. (2017 után, immár második alkalommal választotta be az európai fesztiválokat minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legrangosabb fesztiválok sorába a Campust.)

A legnagyobb hazai fesztiválok között a Campus

- 18 programhelyszín és 28 egyéb attrakció - 248 zenei fellépő, összesen jóval több, mint 1000 zenész - idén először 10 külföldi zenei fellépő - 40 debreceni zenekar és 25 helyi dj - egyre több Debrecenben tanuló külföldi egyetemista a fellépők között - mintegy 200 egyéb program

Debrecen legnagyobb kulturális eseményére, 2019. július 17-től négy napon át, összesen 70 helyszínnel készülnek a szervezők.

A zenei programkínálatban világsztárok, Limp Bizkit, Alan Walker, Willy William, a Dog Eat Dog, a Delinquent Habits, Alice Phoebe Lou, a Seafret valamint Nora En Pure és az Amsterdam Klezmer Band is szerepelnek.

A Limp Bizkit a nu metal műfaj úttörőjeként még ma is rendkívül energikus koncertzenekar. Magyarországra egy év után térnek vissza, ezúttal Debrecenben láthatjuk Fred Durst karizmatikus egyéniségét és a gitáros Wes Borland különleges maszkjait. A Campus Fesztivál fellépői között ott lesz a jól ismert francia DJ, producer Willy William is. A 38 esztendős sztár, a több mint 446 millió megtekintés felett járó, „Ego” című számának köszönheti hírnevét, népszerűsége azóta is töretlen. Az egyik legnépszerűbb fellépő, saját dalai mellett olyan előadókkal jegyez közös számokat, mint David Guetta, Cris Crab, J Balvin vagy Jason Derulo. Nagyon érdekes rockzenei hatásokkal rendelkezik a Seafret névre keresztelt brit duó. A Campuson látható Jack Sedman és Harry Draper formációja, 2015-ben vált ismertté, „Oceans” című daluk klipjének főszereplője ráadásul az a Maisie Williams, aki a „Trónok harca” című sorozatban Arya Stark-ot alakítja.

Alan Walker neve garantált egy jó fesztivál bulira. A még mindig szemtelenül fiatal, 22 éves norvég DJ és producer először 2015-ben tarolta le a nemzetközi slágerlistákat „Faded” című slágerével, a dalt azóta több mint 2,2 milliárdan tekintették meg a legnagyobb videomegosztó csatornán.

Az elektronikus zenei színtér egyik legizgalmasabb szereplőjének tartják, 15 milliárd feletti audio és video streammel büszkélkedhet, olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Kygo, Sia, Noah Cyrus, a Coldplay vagy Avicii. November legvégén a klímaváltozás és a környezetvédelem égető kérdéseivel foglalkozó új dalt jelentetett meg „Different World” címmel.

A világhírű fiatal dél-afrikai-svájci DJ, Nora En Pure is az idei Campus Fesztivált erősíti. Az indie dance és deep house műfajokban mozgó előadó 2010-ben robbant be a köztudatba Daniel Portman „Khaweri” című dalának remixével.

A Dél-Afrikai Köztársaságból származik az idei Campus legszebb hangja is. Alice Phoebe Lou Európában keresztül-kasul csavargó utcazenészből lett Berlin egyik legígéretesebb énekesnője, aki már most visszatérő vendége a trendeket diktáló európai és amerikai kluboknak és fesztiváloknak. She című dalát a legjobb betétdal Oscar-díjára is jelölték.

Ugyancsak a Campus zenei sokszínűségét erősíti a Los Angeles-i hiphop banda, a Delinquent Habits. A klasszikus déli amerikai, de latin hatásokat is mutató hip-hop úttörői hatodik alkalommal érkeznek Magyarországra, ezúttal a debreceni Nagyerdőre 2019. július 20-án. A kulturális paletta színei közül fontos még megemlíteni az Amsterdam Klezmer Band zenekart, akik a Holland Királyság Nagykövetségének támogatásával lesznek a fesztivál vendégei a pénteki napon, a Nádudvari Gasztroszínpadon.

A hazai mezőny legjobbjai közül jelen lesz az idén 30 éves Tankcsapda, a 15 éves jubileumát ünneplő Halott Pénz és a Road, jön Majka, a Kowalsky meg a Vega, a Quimby, Rúzsa Magdolna, a Punnany Massif, Horváth Tamás, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Bagossy Brothers Company, a visszatérő Subscribe, az örök fesztiválkedvenc 30Y és az Irie Maffia, valamint fellép a Nagy-Szín-Pad! Tehetségmutató verseny nyolc résztvevője is.

Az idei Campuson több mint ezer zenész lép színpadra.

A debreceniek évről évre magasra teszik a lécet, 2018-ban is rekordot döntöttek: 108 ezren szórakoztak a rendezvényen. A fesztivál támogatói között évről évre megjelennek a Debrecenbe települt nagyvállalatok (pl. National Instruments, Schaeffler, Continental, Krones). Kitelepülnek a helyi intézmények, vállalatok, vállalkozások (Pl. Debreceni Egyetem, Nádudvari, DKV, Fórum Debrecen), valamint a fesztiválpiacon stabilan és folyamatosan jelen lévő cégek (Pl. Soproni, Hell, OTP Bank, Pepsi). A Campus Fesztivált évente új támogatók is erősítik, idén először mutatkozik be a Nagyerdőn a Szerencsejáték Zrt. is.

Az OTP Bank a Campus Fesztivál pénzügyi partnere. A fesztiválozók egyérintéssel működő kártyákkal és már okostelefonjaik segítségével is fizethetnek. A gyors és biztonságos mobilfizetéshez például elég csak digitalizálniuk a Simple alkalmazásban vagy ApplePay applikáción keresztül a bankkártyáikat. A kártyák digitalizálásban a bank standjánál segítséget kapnak a látogatók, de a mobilfizetés is kipróbálható egy jó ügyet támogatva. A jelképes összegű adományért cserébe egy vicces szelfi-t kapnak a támogatók. A befolyt összeget jótékony célra, a Kézenfogva Alapítványnak ajánlja fel a hitelintézet.

A támogatóknak köszönhetően számos minőségi szolgáltatás fokozza a látogatói élményt és segíti a komfortos, kényelmes fesztiválozást. Az idei lesz a 12. Campus, a helyszín változatlanul a debreceni Nagyerdőn a Nagyerdei Stadion, és a Nagyerdei Víztorony impozáns környezete.

Idén még környezettudatosabban fesztiváloznak Debrecenben

A Campus Fesztivál az ország egyik legnépszerűbb multikulturális eseményeként nagy hangsúlyt fektet a környezetterhelés csökkentésére. Kiemelt cél a Nagyerdei környezet megóvása, a fesztiválozók környezetbarát szemléletének mélyítése. Idén is számos zöld programmal készülnek a szervezők. A szelektív hulladékgyűjtők használata, a keletkezett hulladék szétválogatatása már több éve jelen van a fesztiválon, de a környezetbarát tisztítószerek és a környezetbarát eszközök használatának bevezetése sem újdonság a Campus működésében. Fontos, hogy a keletkezett hulladék döntő többsége lebomló anyagból készüljön. A résztvevők az elmúlt évekhez hasonlóan újrahasznosítható repohárban kapják az italokat, ez a műanyaghulladék csökkentése szempontjából is óriási előrelépést jelent.

A ’90-es évek kedvencei: Limp Bizkit és Dog Eat Dog a Campuson

Július 19-én, pénteken érkezik az MTV-hőskorának kedvenc rap-rock/hardcore/skate punk zenekara, a Dog Eat Dog a Campus Fesztiválra. Másnap pedig a Limp Bizkit zenekar bulijára tombolhatunk.

A New Jersey-i zenekar idén 29 éves, így több mint negyed évszázad van már a hátuk mögött. A Dog Eat Dog különlegessége, hogy ez volt az egyik első zenekar, amelyik sikeresen vegyítette a rap zenét a metallal. Az együttes eddigi pályafutása során 5 stúdióalbummal jelentkezett. Legutóbbi nagylemezük 2006-ban jelent meg, utána pedig 11 évvel később 2017-ben a Brand New Breed kislemezüket adták ki. Mindeközben pedig folyamatosan turnéztak.

A zenekar több alkalommal fellépett már Magyarországon. Legutoljára 2017-ben játszottak nálunk az A38-on, amikor egy interjúban nosztalgiáztak is kicsit: „Az első magyarországi koncertünk, ami azt hiszem 1995-ben volt a Petőfi Csarnokban, szintén emlékezetes volt. A Biohazard előtt játszottunk és az egész turné egy utazó cirkuszra hasonlított leginkább, mert velünk jött még a Downset, a Such A Surge és a Dubwar is.”

Nagyon várjuk már, hogy a nosztalgiázás mellett egy óriásit ugrálhassunk a Dog Eat Dog buliján a „No Fronts” vagy „Who's The King” dalokra, hiszen energiában semmit sem változott a banda. Július 19-én találkozhatunk a zenekarral az Aréna Sátorban.

Csak, hogy tovább fokozzuk a '90-es évek hangulatát július 20-án, szombaton érkezik az amerikai hiphop-, rap-, rock- és metálelemeket keverő együttes, a Limp Bizkit is. Az ezredforduló korszakának egyik legnépszerűbb formációja idén ünnepli negyed évszázados fennállását. A sikert 1999-ben a Significant Other album hozta meg, hiszen ekkor a metál virágkorát élte a mainstream médiában. Sőt a Deftones és a KoЯn mellett őket tartják a nu metal stílus megteremtőinek is.

Legutóbbi albumuk 2011-ben jelent meg Gold Cobra címmel, de azóta nem hoztak ki új lemezt. Noha a csapat régóta ígérgeti, hogy előbb-utóbb most már tényleg kijön a „Stampede Of The Disco Elephants” címmel emlegetett anyag.

A banda többször fellépett már Magyarországon, így ez a hatodik alkalom, hogy hazánkba látogat a tavalyi Volt fellépése után. Naptárakba feljegyezni: július 20. Limp Bizkit a Campuson!

A Hangfoglaló Program tehetségei

A Campus Fesztivál mindig is feladatának tekintette a tehetséggondozást és igyekszik teret és lehetőséget adni a feltörekvő zenekaroknak. A Hangfoglaló Program idén először jelentkezik önálló zenei színpaddal a fesztiválon. A színpadon 32 tehetséges zenekar kap lehetőséget, közülük hatan a program induló zenekarokat támogató pályázatának idei támogatottjai. Érdemes csemegézni a fellépők között, hiszen a kemény rockzenétől kezdve a klasszikus beatritmusokon át az elektronikus hangzásoki át a rockig mindent megtalálható a repertoárban.

5 zenekar, akiket mindenképp látni kell a Campus Fesztiválon

A Campus Fesztivál idén is sokszínű és erős felhozatallal készül zenei téren. 248 előadó közül nem egyszerű a választás. A Campus talán az egyetlen hazai nagyfesztivál, ahol egyszerre vannak jelen a legszélesebb körben népszerű, ún. „mainstream” előadók és a figyelemre érdemes, izgalmas, de sokszor kisebb médiaháttérrel rendelkező „underground” zenekarok. A stílusokban sem ismerünk határt: rock, pop, hip-hop, elektronikus zene, soul, világzene, jazz, akusztikus folk és hagyományos cigányzene egyaránt helyet kap, de még bárzongoristával is találkozhatunk. Teljesen szubjektív válogatásunk öt zenekarra hívja fel a figyelmet, de érdemes valamennyi színpad programját végigböngészni – a Campus weboldala és mobilalkalmazása minden fellépőről részletes ismertetőt tartalmaz.

Margaret Island

A Campus Fesztivál nyitónapján az egyik legsikeresebb magyar zenekar a Margaret Island lép fel a „B” Nagyszínpadon. Az idén 5. szülinapját ünneplő zenekar töretlen népszerűségüket jól példázza, hogy számos teltházas koncert van mögöttük és bejárták már az ország minden szegletét. Idén jelent meg harmadik albumuk, aminek dalai a tavalyi Lovarda koncert után most újra felcsendülnek, de természetesen a korábbi klasszikusokat is együtt énekelheti a közönség az idei Campuson.

Follow The Flow

A valódi üstökösként berobbant Follow The Flow alig egy év alatt szinte minden csúcsot megdöntött a hazai zenei életben. Útjukat folyamatosan teltházas koncertek, több (tíz)milliós Youtube-megtekintések, rádiós slágerlista első helyek, és olyan szakmai díjak jelzik, mint a Petőfi Zenei Díj vagy az MTV Europe Music Awards. Első albumuk májusban jelent meg ’Nem tudja senki’ címmel, amit először a Budapest Parkban hallhatott a közönség. A fesztivál harmadik napján a debreceniek először hallhatják élőben is az új lemez anyagát.

Nomad

Az idén 15 éves zenekar tavaly hozta ki negyedik stúdióalbumát, ’Új Remény’ címmel. Sőt amellett, hogy a Nagy-Szín-Pad nyolcas döntőjébe jutott a Nomad, A Remény Hídjai című dalukkal 2019 február közepén meghódították a Petőfi Rádió TOP 40-es listáját, illetve ezzel a szerzeménnyel indultak ’A DAL’ 2019-es évadában és be is kerültek a legjobb 18 közé. A Campus nyitónapján az Aréna sátorban találkozhatunk a zenekarral.

Random Trip feat. Szirtes Edina Mókus

A különleges zenei formációt, a Random Trip-et két nagyon tehetséges zenész hívta életre: Delov Jávor és DJ Q-Cee. A koncerteken jönnek-mennek a hazai zenei élet ismert alakjai, megszületnek a dalok és olyan élményben lesz része a közönségnek, amit sehol máskor ugyanúgy már nem kap vissza, hiszen zenei improvizációról van szó. Egyszeri és megismételhetetlen esték a Random Trip eseményei, de soha véget nem érő folyamat ez szerencsére, ami kifogyhatatlan ötletekkel, zenei katarzissal látja el a közönséget. A Campus fesztiválra ezúttal Szirtes Edina Mókussal érkezik a formáció, ezzel a világzene felé kacsintgatva.

Mongooz & The Magnet

Nem győzzük hangsúlyozni menyire erősen indul a Campus első napja. Szerdán velünk lesz a stílusokon és országhatárokon átívelő pécsi trió is, a Mongooz And The Magnet. A három fiatalt a blues, a rock, a soul, valamint a jó ritmusok iránti szeretet hozta össze, és a lelkesedés egyelőre töretlen. Ráadásul június elején három koncertet adott a banda Koreában.

Egyetem Tér a Campus Fesztiválon – az "okos" fesztiválhelyszín, azaz minDEn, ami egyetem!

Különleges műszerekkel és a tudományos felfedezés játékos formáival várja az idei Campus Fesztivál látogatóit a Debreceni Egyetem. Az intézmény 30 standján valamennyi tudományterületből kapnak játékos ízelítőt a fesztiválozók. Az Egyetem Tér elnevezésű „okos” fesztiválhelyszín az előző években a leglátogatottabb nappali rendezvénytér volt a főbejárat mellett. A felsőoktatási intézmény kiállítói idén is izgalmas programokkal készülnek, valamint 40 színpadi programot is kínálnak. Bemutatkozik a 100 éves DEAC egyetemi sportklub is.

A Debreceni Egyetem évek óta növekvő népszerűségének egyik meghatározó eleme a Campus Fesztivál, amely az intézmény ismertségének egy speciális, de fontos színtere, ahol lehetőség nyílik a kötetlen és közvetlen ismerkedésre. Július 17-től a Nagyerdei Stadionban lévő UniFit előtti területen, mintegy 1200 négyzetméteren mutatkozik be az egyetem szinte valamennyi kara, több tanszék és szervezeti egység.

A pavilonokban speciális eszközöket és kísérleteket próbálhatnak ki a látogatók, lesz 3D nyomtatás, sebészi műszerbemutató, szövettani metszet- és mikrobiológiai vizsgálat, elefántfogkrém és saját fejlesztésű műszaki mérőeszköz is. Újdonság az Egyetem Tér kínálatában a tisztaság mikrobiológiai ellenőrzése, a Sporttudományi Koordinációs Intézet fizikai állapotfelmérése. A Biomechanikai Laboratórium 3D eszközöket és alkalmazási lehetőségeiket vonultatja fel, a Nemzetközi Sarok pedig távoli országokat varázsol a fesztiválhelyszínre.

A továbbtanulóknak és érdeklődőknek kialakított külön pavilonban elsősorban az intézménnyel és felvételivel kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők. Játékos tesztjeivel és a korábban is sikeres „részeg szemüveggel” ismét kitelepül a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár speciális memóriajátékkal érkezik, a „Hétpróbás” néprajzosok népi színezővel készülnek. Aki egészségi állapotára kíváncsi, különböző szűréseken, méréseken és vizsgálatokon, vagy akár alkoholteszten is áteshet. Idén sem marad el a „fesztiválfrigy”: az „Egypár” programnak köszönhetően tavaly 150 fesztiválházasság köttetett az Egyetem Téren.

Az egyetemi kiemelt helyszínek egyike az idén 100 éves egyetemi sportklub, a DEAC standja. A sportegyesület napközben játékos versenyekkel, nyereményjátékokkal várja a fesztiválozókat. A klub logójával vagy az egyetemi címerrel díszített pólókhoz is könnyen hozzá lehet majd jutni. Idén első alkalommal a fesztivál területén kívül is megjelenik programjaival az egyetem: a Békás tónál a Campus Art várja a színház és irodalom iránt érdeklődőket, a Nagyerdei Kultúrparkban kialakított Campus Kid-ben pedig a legkisebbeknek készül különleges kínálattal az intézmény Természettudományi és Technológiai Kara és két roma szakkollégiuma.

Az egyetemi standok a fesztivál minden napján 14 órától várják a látogatókat, az Egyetem Tér színpada pedig délután fél 4-től hajnalig kínál folyamatos programot: egymást váltják majd a könnyűzenei koncertek, a beszélgetős és szórakoztató műsorszámok. Fellépnek a Dumaszínház sztárjai, az Android együttes, a Prano Graszt, a Kistehén, az Európa Kiadó és a Mystery Gang, az AudMax sorozat pedig minden nap meglepetésvendégekkel készül: csütörtökön Beck Zolival (30Y) és a Punnany Massif frontembereivel beszélgetünk, pénteken Hajós András látogat el a fesztiválra, szombaton pedig a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője, Temesi Dóra árul el részleteket a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramról. Hajnali 1 órától pedig mindig karaoke party zárja a programot az Egyetem Tér színpadán.

Az Egyetem Tér programjainak szervezésében és lebonyolításában több mint 200-an vesznek részt, köztük az egyetem hallgatóiból alakult önkéntesek csaknem 100 fős csoportja, akik az intézmény színét idéző sárga és zöld pólókban teljesítenek majd szolgálatot.

CAMPUS ART

Új fejezet kezdődik 2019-ben a Campus Fesztivál életében. A Debrecenben egyre népszerűbb Békás-tó területén a Campus Fesztivál kísérő eseményeként július 19-én és 20-án a művészeté lesz a főszerep! Idén mutatkozik be első alkalommal a CAMPUS ART, ahol a látogatók megismerkedhetnek a művészetek színes világával és interaktív módon kipróbálhatják, melyik művészeti terület áll hozzájuk legközelebb.

A két napig tartó művészeti fesztiválon ott lesznek Debrecen művészeti és kulturális intézményei, művészeti tevékenységet folytató szervezetei, öntevékeny csoportjai, alkotói közösségei, akikkel közösen kibontakozhat a bennünk szunnyadó tehetség.

A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki találhat magának megfelelő kikapcsolódást a MODEM sátránál, ahol a felnőtt korúak még egy izgalmas kézműves sör-különlegességet is kipróbálhatnak. A képzőművészeti szekcióban a gyerekeknek is ajánlott programokon nemcsak a kortárs művészettel, hanem az alkotás örömével is megismerkedhetnek, míg a design streeten a CSAK Design tervezői és termékei lesznek jelen. Művészeti területen tanulók az alkotóktól és tervezőktől kérdezhetnek, hogyan válik egy kreatív ipari vállalkozás nyitottá az emberek hangjára, és termékeik fejlesztését hogyan befolyásolja a vásárlók és környezet igénye.

A Csokonai Színház és Apolló Mozi mellett városunk alternatív társulatai, slammerei és filmes közegében mozgó kreatívjai is bemutatkoznak. A mesék, animációs filmek, színházi előadások, gyermekjátékok és közös beszélgetések, workshopok által a programon résztvevők lehetőséget kapnak új műfajok megismerésére, látókörük szélesítésére.

A Medgyessy Ferenc Gimnázium fiatal művésztanáraitól sajátíthatjuk el a textil és papír stencilezés technikáját. A közös alkotáshoz rengeteg újrahasznosított alapanyagot használunk, amivel a gyerekek megtanulhatják a környezettudatos életmódot, így természetessé válik az életükben a szelektív hulladékgyűjtés, ami a fenntartható élet alappillére a mai világban. A szabad alkotás és kreatív szárnyalás sokkal több gondolatot hoz ki a kicsik fejéből, ami később az élet más területein is hasznos lesz nekik. Problémamegoldó készségük, kreativitásuk fejlődik ez által.

A CAMPUS ART táncházai gyerekek és felnőttek számára egyaránt látogathatóak bármilyen előképzettség nélkül. A klasszikus néptánc lépések mellett, új kultúrák megismerésére is lesz lehetőség, a kapuéra brazil vonalától egészen az Ázsiából érkező K-POP-ig számos izgalmas műfajjal találkozhatunk a Békás-tónál.

Érkezik a Carol Art&Cafe kulturális galéria és kávézó sokoldalú és változatos lakberendezéshez kapcsolódó programmal és a Zádor Kávézóval közösen minden igényt kielégítő kávé- és italválasztékkal, sőt a környezettudatosság jegyében ehető ostya poharakat is kipróbálhatunk.

Képző-, ipar-, zene, szín- vagy táncművészet, netán a média design vagy a fotózás érdekelnek jobban? A CAMPUS ART-on új hobbit, vagy akár életre szóló pályát, hivatást is találhatsz magadnak!

CAMPUS KID

A Campus Fesztivál családi eseményként is a köztudatban van. Idén első alkalommal – a fesztivál szomszédságában – a Vidámparkban egy külön fesztivál várja a gyerekeket! A péntektől vasárnapig tartó Campus Kid minden gyerek számára egy nagy álom beteljesülése. A Vitéz László színpadon a gyermekek kedvenc fellépői, játékok, kertmozi, mesemondás, bemutatók, kézműves foglalkozások, raklaplabirintus és még számtalan játék, foglalkozás várja a családokat, apróságokat. A Campus Kid egyszerre mutatja be a digitális és virtuális világ játékainak hazai hőseit és a hagyományos játékok világát. Egy helyen találkozhatunk a Youtube, a TikTok és a Fortnite birodalmának legnépszerűbb hazai szereplőivel és számos régivágású mesehőssel.

A zenei fellépők között megtaláljuk Gubás Gabit, a Rutkai Bori Bandát, Tompetit és Barátait, valamint a Czutorborsók együttest.

Minden eddiginél erősebb színházi jelenlét az idei Campus Fesztiválon

A Campus Fesztivál mind a négy napján kora délutántól hajnalig üzemel majd a Csokonai Színház rendezvénytere, ahol gyerekprogramoktól kezdve, komolyzenén és színdarabokon át a kísérletező kedvű jazzmuzsikáig terjed a programok spektruma Fesztivál a fesztiválban.

A helyszínen minden nap a Csokonai Csimota nevű gyerekprogrammal veszi kezdetét a program 15 órakor. 16 órától Kodályóra néven tart egyórás komolyzenei koncerteket a debreceni Kodály Filharmónia. Ez alól csak a csütörtöki nap lesz kivétel, aznap ugyanis 16 órától egész éjfélig a hazai színművészeti egyetemek bemutatkozó előadásai lesznek megtekinthetőek, így a budapesti Színművészeti Egyetem mellett jelen lesz többek között Veszprém és Kaposvár is.

A 19 órai idősávban mindennap eltérő program veszi kezdetét: szerdán Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán közös összművészeti estjére (Mellettünk) kerül sor, pénteken Gerlóczi Márton ’A csemegepultos naplója’ című darabját láthatja a közönség, míg szombaton Patrick Süskind A nagybőgő című munkája kerül színpadra az Orlai Produkció jóvoltából.

22 órai kezdettel a Csokonai Színház művészei készülnek tematikus estekkel: szerdán nemzetközi sanzonválogatás lesz a repertoáron, pénteken magyar sanzonválogatás, szombaton pedig opera- és operett válogatás lesz hallható.

Csütörtöktől szombatig éjféltől a ”Szabad a zene” címen futó programsorozat várja az érdeklődőket, amelyekben kortárs zenei világok tárulnak fel. Csütörtökön a Bozontos Remény nevű formációé a színpad, amelyben a Wahorn András mellett a humorista Hadházi László egy másik oldalát ismerheti meg a közönség. Pénteken a Middlemist Redből ismert Nóvé Soma által alapított Mordái és a tagokból alakult Free Flow Session koncertje lesz látható, a zárónapon pedig a debreceni származású, európai hírű free jazz szaxofonos Akosh S. (Szelevényi Ákos) és Miklós Szilveszter közös produkciója kerül színpadra.

Új állást találni buli! Találd meg álmaid munkáját a Campuson!

A Job Street a legnagyobb régiós cégek utcája a Campus Fesztiválon (a főbejáratnál/ 80 m hosszan), ezen keresztül célzottan az álláskeresők és állást kínálók találkozási pontja. Egyfajta állásbörzeszerű programhelyszín, ahol rendhagyó környezetben ismerheted meg a legnagyobb régiós cégeket. Itt nem kell öltönyben feszengened, látogasd meg a cégeket, ahol minden kérdésedre választ kaphatsz.

Résztvevő cégek: MÁV Magyar Államvasutak Zrt., HUNGAROCONTROL ZRT., Meló-Diák diákmunka, Trans-Sped Kft., Joyson Safety Systems Hungary Kft., IT Services Hungary Kft., Richter Gedeon Nyrt., Dataexpert Services Kft., Flowserve Hungary, Debreceni Szakképzési Centrum, Medicor Kéziműszer Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, TEVA Gyógyszergyár Zrt., FAG MAGYARORSZÁG IPARI KFT., EPAM Systems

Komfortos fesztivál készpénz nélkül

A Campus Fesztivál a számos programon és attrakción kívül számos közérdekű és kényelmi szolgáltatást kínál.

A fesztivál területén idén is kártyával lehet fizetni. Fizetésre Unipass és DEKa kártyával, HelloPay fesztiválkártyával valamint bármely kereskedelmi bank érintésmentes bankkártyájával lehetséges.

A Campus nem véletlenül büszke a legkomfortosabb fesztivál címére: kulturált beltéri mosdók, a stadion területén rengeteg angol wc, a főbejárat közelében nagy kapacitású kerékpártároló és korszerű értékmegőrző, laptop- és telefontöltési lehetőség, DKV jegypont, nagy választékot nyújtó szupermarket, mobil kormányablak, valamint szakképzett egészségügyi személyzet biztosítják a fesztiválozók kényelmét és biztonságát.

