Olasz tenoristák gálaműsorával július 24-én, szerdán megkezdődnek az Iseumi játékok Szombathelyen, a szabadtéri előadásokon musicalt, valamint opera, operett és jazzdalokat ötvöző koncertet is műsorra tűznek.

A három tenor gálán Giorgio Casciarri, Domenico Menini és Alessandro Goldoni énekel, a zenei hátteret a Savaria Szimfonikus Zenekar adja.

A nápolyi dalok – az olasz belcanto – M Denis Biancucci zongorakíséretével hangzanak el, az előadást Thomas Kornél amerikai-magyar karmester vezényli

- mondta el az MTI-nek Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.

Július 27-én a zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színház a Szép nyári nap című Neoton-musicallel érkezik az Iseumi játékokra.

Böhm György és Korcsmáros György szerzőpáros művét Tompagábor Kornél rendezésében mutatják be.

A produkcióban a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek legnépszerűbb Neoton-dalai – köztük a Kétszázhúsz felett, a Santa Maria, a Don Quijote és a Tini-dal – hangzanak el.

A főbb szerepeket Debrei Zsuzsanna, Szakály Aurél, Ecsedi Erzsébet, Hertelendy Attila és Magyar Cecília játssza.

A szabadtéri játékokat július 30-án Miklósa Erika és a Modern Art Orchestra hangversenye zárja.

A koncerten Fekete-Kovács Kornél karmester vezényletével olasz dalok, operaáriák, operettek csendülnek fel és részleteket adnak elő a Liszt Ferenc-díjas trombitaművész zeneszerző szerzeményeiből és átirataiból. A "jazzelemekkel tarkított" produkció a Másképp című lemez koncertje – emelte ki Kiss Barna.

Az Iseumi játékok történetéről elmondta: a csaknem 2000 éve épült Isis szentély maradványait 1955-ben tárták fel. Az első szabadtéri operát – a Varázsfuvolát – 1964-ben a "romok között" rendezték meg, majd a szakrális hely hangulatához illő, romantikus műveket játszottak, amelyben országosan elismert énekesek léptek fel. A nyolcvanas években az Iseum "kezdett elhanyagolódni, az operajátszás hagyománya is eltűnt", de a szentély felújítását követően, 2011-től ismét lehetőség nyílt rá, hogy különleges múzeumi környezetben mutassanak be szabadtéri operaelőadásokat. Elsőként ismét a Varázsfuvolát tűzték műsorra, majd a klasszikus operák mellett operetteket, zenés darabokat és rockmusicaleket is bemutattak: a leghíresebb előadás a Jézus Krisztus Szupersztár című rockopera volt – idézte fel a szimfonikus zenekar igazgatója.

