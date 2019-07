Tóth Gabi április végén jelentette be, hogy gyermeket vár. Az énekesnő ennek ellenére is elvállalta, hogy a zsűritagok közt szerepeljen a TV2 Sztárban sztár című műsorában. A Tv2 műsorán kívül azonban Gabi nem igazán vállal el más munkát, hiszen legfontosabb most számára a pocakjában növekvő babája.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés, Jún 29., 2019, időpont: 8:35 (PDT időzóna szerint)

Az énekesnő a Borsnak mesélt arról, hogy mennyire vigyáznak rá a forgatások alatt, így félelmek nélkül dolgozhat várandóssága idején is.

Meg merem kockáztatni, hogy ez a felállás, ez a csapat az, amellyel a legjobban érzem magam. Kiegészítjük és szeretjük egymást mindamellett, hogy soha nem rejtjük véka alá a véleményünket. A forgatásokon a stáb is mindig nagyon odafigyel rám és a babára. Lesik minden kívánságomat, felkockázott almával, friss gyümölcsökkel, hideg vízzel, mentolos cukorkával és kényelmes papuccsal várnak, amit mindig bekészítenek, hogy a leállásokban, szünetekben egyből felvehessem

- mondta Gabi.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés, Jún 25., 2019, időpont: 1:44 (PDT időzóna szerint)

Hozzátette:

A rosszullétek szerencsére már véget értek, most úgy érzem, majd’ kicsattanok az energiától. Persze igyekszem pihenni, és nyugton lenni, de ez ennyi állandó pörgés után egyáltalán nem könnyű feladat, mondhatni borzasztó, úgyhogy amivel csak lehet, próbálom lefoglalni magam. Például evéssel. Abszolút hallgatok a testemre és a babára. Tudatosan figyelek a táplálkozásra, mert színpadi emberként nem tehetem meg, hogy teljesen elengedjem magam. Sokkal jobban ki vannak rám élezve az emberek, éppen ezért, amit az agyam kíván, azt száműzöm, de egyébként meg kicsit sem sanyargatom magam. Úgy élek, mint eddig, éppolyan hiper-szuper szenzitív vagyok, mint azelőtt, ma is ugyanúgy elsírom magam akár egy mosóporreklámon is, úgyhogy ha ezt vesszük: én egész éle­temben terhes voltam.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés, Jún 17., 2019, időpont: 9:42 (PDT időzóna szerint)

Forrás: Bors

Címlapi kép: Instagram