Három lángos és egy sör árából már kipróbálható a balatoni vitorlázás

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a balatoni vitorlázás már nem csak a gazdagok kiváltsága. Ha összeáll egy baráti társaság, akkor pár ezer forintból is kihozhatsz egy több órás élményt, ráadásul még meg sem kell tanulnod nyolcascsomót kötni. Mutatunk néhány lehetőséget a tó körül!

Néhány éve még sokan gondolták úgy, hogy a vitorlázás a gazdagok kiváltsága, ez az elmélet azonban már megdőlt. Főleg akkor, ha figyelembe vesszük, hogy sok balatoni büfében már 1000 forint környékén jár egy sajtos-tejfölös lángos. Ha neked sincs olyan barátod a magyar tengeren, aki elvisz egy ingyen körre, kétféle megoldást találhatsz, hogy vitorlázz egyet. Bérelhetsz hajót egy hozzáértő kapitánnyal, vagy akár te is beállhatsz a kormány mögé.

Még van hely a Balatonon

Jelentős számú vállalkozás jött létre a Balaton körül az elmúlt években, melyek arra szakosodtak, hogy a vitorlázás élményét a lehető legtöbb ember számára elérhetővé tegyék. A kínálatot jól jelzi, hogy még a főszezon hétvégéire is van lehetőség lecsapni ilyen szolgáltatásra, de azért már csak korlátozott számban.

Vitorlázás a naplementétől a gyerektáborig

Ha valaki először csak egy néhány órás élményre vágyik, akkor például a We Love Sailing csapatával betekintést nyerhet a balatoni vitorlázás rejtelmeibe. Ennek ára 30 ezer forint, ha kilencen osztoztok rajta, akkor egy alaposabb strandbüfés étkezés áránál tartasz. Itt megismerkedhetsz a hajókezelés alapszabályaival, kipróbálhatod, milyen önállóan kormányozni.

Akár a balatoni bringakörötöket is felturbózhatjátok egy vitorlásélménnyel. A balatonfenyvesi BIKE Bringaközpont néhány éve a szomszédos kikötővel állt össze, hogy biciklivel is bérelhessetek hajót. Hétköznap egy négy kerékpár szállítására alkalmas vízi jármű 65 ezer forint, utószezonban már 50-ért is megkapjátok.

A legkisebbeket célzó, megfizethető lehetőségek is vannak vitorlázásra a Balaton körül. A Balatonfüredi Yacht Klub például ötnapos gyerektábort szervez 65 ezer forintért. Ennyibe kerül a két alapozó és a haladó tábor is. Ezekre akár egymás után is van lehetőség befizetni.

Élményvitorlázás a nagy pillanatokra

Egyre népszerűbb a legény- és lánybúcsúk néhány órájának eltöltése egy vitorláson. Több cég is biztosít ilyen kikapcsolódási lehetőséget, a We Love Sailing csapata például még pezsgőt is hoz neked a fedélzetre, és óránként 25 ezer forintot kér a társaságtól. A balatonfenyvesi Sah Sailing pedig olyan céges csapatépítőket ajánl a figyelmedbe, amikor kint aludhattok a nyílt vízen.

Te is lehetsz kapitány!

Ha pedig úgy döntesz, te szeretnél lenni a kapitány, egyhetes, intenzív képzéseket indítanak a legtöbb balatoni vitorlásklubban, de akár a fővárosban is elsajátíthatod az elméleti részeket. A vizsga után pedig a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított papírral várnak a fedélzeten.