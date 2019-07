Nehéz feladat vár a hindu kultúrából érkező Krishanre.

Demcsák Zsuzsa egyik legközelebbi barátja és kollégá­ja, Joshi Bharat szívesen segít a műsorvezető indiai férjének,

Krishannak a beilleszkedésben, amennyiben erre igény mutatkozik. A hindu kultúrából érkező fiatal férfinak olyan alapvető dolgokat kell majd elsajátítania, amire most még nem is gondol.

– mondta a Borsnak Joshi Bharat.

A szerelem és a barátság ugyan­az minden kultúrában, de ezen kívül nagyon sok különbség van, amit Krishannak meg kell értenie. Egy jó példa a különbségre, hogy a hindu kultúrában nagyon fontos szerepe van az idősek tiszteletének. Kint már a huszonéveseket is magázzák a kicsik, itt viszont a hetvenéveseket is tegezik a fiatalabbak, mert megsértődhet az idősebb, hogy öregnek nézik. A legjobb, ha növeszt egy magyar lelket magának, másképp ez nem fog menni. Ha az in­diai lelkével vizsgálja az itt történő dolgokat, mindig kívülálló marad. A legfontosabb, hogy hamar tanuljon meg magyarul, mert azzal könnyebb lesz megérteni a magyarok gondolkodásmódját is