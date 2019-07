Rábaközi ugyanis úgy véli, hogy a szülővé válás nem mentesíti a nőket a szex alól, és, ha egy férfi csalárd lesz, az a nő hibája.

A '80-as évek szexszimbóluma szerint a szexet nemcsak a 20 éveseknek találták ki.

Kismilliószor végighallgattam, hogy persze, nekem könnyű, mert jó az alakom, és mindig kifogástalan a megjelenésem, azért nem valószínű, hogy valaha is megcsaltak; de könyörgöm, én sem szexi fehérneműben és ilyen testalkattal születtem. Nekem is rengeteg melóba kerül, hogy ma is kívánatos legyek a párom számára, éppen ezért, ha lusták vagyunk szexelni, ne csodálkozzunk, hogy megcsal a párunk. Mert ha egy férfi félrelép, az elsősorban biztos, hogy a nő hibája