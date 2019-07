Legalábbis az úszó édesapja szerint.

Bár Katinka még egyáltalán nem tervezi, hogy befejezi a pályafutását, édesapja szerint a 2020-as tokiói olimpia után a lánya már anyaszerepben is kipróbálná magát – tudta meg a Ripost.

Hosszú István a Ripostnak adott interjújában elmondta:

A 2020-as tokiói olimpiát követően Kata mindenképp ott szeretne lenni a 2024-es párizsi olimpián is, de addig simán összejöhet neki egy kisbaba! Miért ne? Alig várom, én nagyon örülnék neki, de persze, nem siettetem. Utána még nyugodtan elindulhatna az ötkarikás játékokon. Elég megnézni Kozák Danuta példáját, aki két éve adott életet a kislányának, és azóta is folyamatosan nyer. Reméljük, ez Katánál is így lesz.