Vajna Timea: "most még velem laknak a házban a bejárónők, meg Andy sofőrje is, mert ő se tud hova menni"

Andy Vajna születésének 75. évfordulóján kiállítást tartottak a Nobuban augusztus 1-jén, ahova Vajna Tímea is elment. A TV2 után most a Blikknek is nyilatkozott.

Csak kétszer tört el a mécses. Először, amikor felhangzott az Evita zenéje, másodszor pedig Vic Armstrong beszéde közben, mert amikor Andy születésnapját emlegette, eszembe jutott, hogy erre a mai napra is nagy bulit terveztünk volna, táncosokkal és kaszkadőr-show-val, úgy, mint a hetvenedikre

– mondta a Blikknek Vajna Tímea.

Hozzátette, hogy beszédet ugyanakkor nem vállalt,

mert végigbőgtem volna

"Szerdán nagyon kimerült voltam, de mindenképpen itt akartam lenni. Özvegyi kötelességem, hogy néhai férjem szellemi hagyatékának ápolásából kivegyem a részem” – mondta Tímea.

Az özvegy arról is mesét, hogyan telnek a mindennapjai.

Most még velem laknak a házban a bejárónők, meg Andy sofőrje is, mert ő se tud hova menni, de magam vagyok, és annyira kilátástalan most a helyzet... hogy mi lesz... marad-e egyáltalán pénz Andy cégeiben vagy az 'okosok' mindent kimenekítenek. Nem tudom. Sok filmet nézek, mondhatni, Andy filmjein keresztül érzek. Nem is tudom, hányszor láttam már a Medicine Mant, mert valahányszor meghallom Jerry Goldsmith csodálatos zenéjét, varázslatos érzéseket hoz elő belőlem. Mindig is zárkózott voltam, de mostanában még inkább azzá váltam. Jövőre talán könnyebb lesz. A TV2-es interjú után rengeteg pozitív üzenetet kaptam. Úgy érzem, picit már változott a képük rólam, de ehhez még idő kell. Ha tíz év múlva beszélünk, egy teljesen új Timit láttok majd

