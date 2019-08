Ismerőse végezhetett a maglódi vállalkozóval – a holttestnek nyoma veszett

Közreműködött a holttest eltüntetésében – a Bors értesülése szerint ezzel gyanúsítják azt a férfit, akivel Pintér Gyula vállalkozó a műhelyében találkozott, mielőtt nyoma veszett volna.

A luxuskocsik javításával foglalkozó maglódi vállalkozónak, Pintér Gyulának, május 10-én veszett nyoma, azóta sem adott életjelet magáról. A rendőrség eleinte eltűnésként kezelte az ügyet, aztán személyi szabadság megsértése miatt nyomoztak, a jelek szerint pedig jelenleg már emberölés miatt.

Május végén vették őrizetbe azt a férfit, aki közvetlenül Pintér Gyula eltűnése előtt a gyömrői műhelyében járt biciklivel. Ő találkozott vele utoljára. Legfrissebb információk szerint L.-t letartóztatták, azóta pedig egy Pest megyei büntetés-végrehajtási intézetben várja sorsának alakulását.

Szeptember végén döntenek arról, meghosszabbítják-e a letartóztatását. Biztos forrásból úgy értesültünk: a férfit – aki korábban egyedi azonosítójel meghamisítása és orgazdaság miatt három évet töltött börtönben – azzal gyanúsítják, hogy közreműködött Pintér Gyula holttestének elrejtésében. Ebből az következik, hogy a nyomozók immár azt feltételezik: a vállalkozó nem él, és nem természetes halált halt. A fejleményekkel kapcsolatban megkerestük a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot. András Tamás sajtószóvivő a válaszában leszögezte: értesüléseinket nem kommentálják, s a folyamatban lévő nyomozás részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem adnak tájékoztatást.

Pintér Gyulának azután veszett nyoma, hogy a gyömrői műhelyénél beszállt a Hummerjébe a kutyájával együtt, és elhajtott – nem tudni, hova. Répa nevű vizslája pár nap múlva Szlovákiában kóborolva került elő, a fekete terepjáróval pedig másnap éjszaka valaki visszaállt az udvarába.

A letartóztatott férfi tanyáját a rendőrök teljesen átkutatták és zár alá is vonták, őt pedig bilincsben egyszer vissza is vitték oda. L. és Pintér üzleti kapcsolatban állhattak egymással, a gyanúsított többször is vitt neki autókat javításra. Úgy tudjuk, a hatóságoknak bizonyítékuk van arra, hogy a férfi a vállalkozó eltűnése után megfordult Szlovákiában. L. ez idáig nem tett vallomást, a nyomozók munkáját pedig tovább nehezíti, hogy a holttest – habár számos kutatást végeztek, még munkagépeket is bevetettek – nem került elő.

Forrás: Bors