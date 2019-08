Friderikusz Sándor elárulta, hogyan tett szert nagyobb vagyonra, és jár-e most valakivel

A Playboynak adott hosszabb interjút a tévés.



Fotó: Youtube

Fiala János faggatta Friderikusz Sándort a Playboy hasábjain, a showman pedig érdekes dolgokat árult el magánéletéről és anyagi helyzetéről.

Fridi szegény nyíregyházi családból származik, mint mondja, kitűnési vágyból kezdett szülővárosában rádiózni. Bár jól keresett, az igazi áttörés 1992-ben történt karrierjében, amikor

egy 13 milliós kölcsön birtokában bele tudott vágni az elképesztően sikeres Friderikusz Show-ba.

A műsor fél év alatt 77 milliós hasznot termelt a köztévének, így Friderikusz is jobb kondíciókkal köthetett új szerződést a tévé akkori elnökével, Hankiss Elemérrel.

Fridi azt is elárulta, vagyona jelentősebb része részvényekben áll, de vannak érdekeltségei külföldön, például a gyógyszeriparban is. Egy volt katonatársa hálából házzal és autóval akarta megajándékozni, de erre akkor nem mondott, később viszont ennél is értékesebb dolgot kapott tőle.

Telt-múlt az idő, és legközelebb karácsony előtt, amikor találkoztunk, ez a barátom egy kis meglepetéssel állt elő: azzal adott át nyolc részvényt alapáron, hogy megadom majd – hangsúlyozottan csak a vételi árát –, ha lesz pénzem. Hihetetlen volt, amikor a kezembe nyomta a nevemre jegyzett részvényeket. És hiszed-e, hogy életem legjövedelmezőbb befektetésének bizonyult, ugyanis százas nagyságrendben felszorzódott ezek értéke tíz-tizenkét év alatt?!

- meséli Friderikusz, aki komplett személyzetet alkalmaz otthonában:

vannak kertészek meg házvezetőnő, meg gondnok, meg sofőr, személyi edzőm, takarítónő és így tovább

- sorolja.

Fiala János magánéleti kérdéssel is előjött, erre Friderikusz röviden válaszolt: