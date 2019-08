Singh Viki másfél évvel ezelőtt szabadult meg egy nagyobb súlyfeleslegétől, bombaformáját pedig azóta is tartotta, most azonban ismét felkúszott rá pár kiló.

A csinos énekesnő friss posztjai alatt számonkérő, negatív kommentek jelentek meg. Legutóbb az egyik fürdőruhás képe alatt jelentek meg a rosszindulatú megjegyzések, ahol Viki a tőle megszokott kedvességgel igyekezett magyarázatot adni a történekre:

Hozzátette:

Igen, tudom, nem vagyok tökéletes... közel sem!! De megtanultam szeretni és elfogadni a testem, és abból kihozni a maximumot amim van!! 100 as csípő? Igen... de sebaj, mert hála a #kardashian családnak ez most még divat is... nem?? Viszont amire tök büszke vagyok, hogy kb két hét alatt sikerült leadnom a nyaralás alatt felszedett felesleg nagy részét!!:))) Heti 3-4 edzés és egy icipici odafigyelés az étkezésnél most elég volt ehez, de tény, hogy ezúttal nem 12 kilótol kellett megszabadulnom...