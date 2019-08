Így bulizott születésnapján Keresztes Ildikó

Óri­ási par­tit csa­pott a csa­lád és a ba­rá­tok Ke­resz­tes Il­dikó 55. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Az énekesnő szerettei ugyanis hatalmas bulival lepték meg a szülőföldjén, Sepsiszentgyörgyön.

Fantasztikus napok vannak mögöttem. Boldog vagyok, hogy otthon ünnepelhettem. Életem legszebb és legboldogabb születésnapja volt. A családom és a barátaim is velem voltak. Minden nagyon csodálatos volt. Sokat bolondoztunk és nevettünk

– mondta Kersztes.

A família és a haverok alaposan kitettek magukért. Mindent elkövettek, hogy felejthetetlenné tegyék Ildikó nagy napját.

A rózsacsokor, a két torta és az ajándékok mellett vicces születésnapi kellékekkel is készültek, hogy feldobják az évfordulót. Külön-külön a női és a férfi vendégek számára óriási pink és kék napszemüvegekből szereztek be egy zacskóval, és persze a hidratáló arcmaszkok sem maradhattak ki a buliból. Ezzel is azt jelezhették az énekesnőnek, hogy lesz mit kialudnia a fergeteges parti után.

"Tiszta szívemből köszönöm mindenkinek a napot, de elsősorban a bolondos családomnak. Isten áldjon titeket örökre" – üzente és egyben köszönte meg Ildikó szeretteinek a meglepetésbulit a Facebook-oldalán.

Forrás: Ripost