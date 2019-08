Kiadó Winston Churchill egykori londoni legénylakása, amelyben a későbbi miniszterelnök politikai pályafutásának kezdetén élt.

A brit főváros egyik legelőkelőbb kerületében, Mayfairben lévő lakást

A Wetherell tájékoztatása szerint a két hálószobás, bútorozott lakás, amely az ötcsillagos Connaught Hotelre néz, a Mount Streeten, egy szivarbolt felett található. Az üzlet emléket is állít a szivarok iránti rajongásáról ismert politikusnak.

Huszonhat éves korában költözött oda, akkor már nevet szerzett magának katonaként és haditudósítóként. A 98 négyzetméteres lakásban élt, amikor megkezdődött több mint 60 évig, 1964-ig tartó parlamenti képviselői karrierje.

