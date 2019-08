Musical készül Diana hercegnő életéről

Diana hercegnő emléke a mai napig aktív él világszerte emberek százmillióinak emlékezetében. Most színpadra kerül.

A Szívek királynőjének hívták, s nem csak mert rengetegen szerették, hanem mert számtalan jótékonysági akciót szervezett, illetve vett részt azokban. Diana 21 évvel ezelőtt egy végzetes autóbalesetben vesztette életét, amelynek során Dodi al Fayeddel karamboloztak egy párizsi alagútban, amikor kocsijukkal az őket követő fotósok elől próbáltak egérutat nyerni.

A hercegné életére még mindig rengetegen kíváncsiak, talán ezért is döntöttek úgy az alkotók, hogy musicalt készítenek Dianaról. A tervek és a Glamour cikke szerint jövőre mutatják be a Broadway-n, most pedig az is kiderült, ki lesz majd a főszereplő: a brit színésznő, Jeanna de Waal bizonyult a szerepre a legalkalmasabbnak.

Forrás: Blikk