Nincs rekord – csökkent a Szigeten bulizók száma, ezért a nyereség is

Az idén kissé csökkent a Sziget fesztivál látogatottsága és nyeresége. A szervezők szerint a jövőben is biztos kézzel képesek nagy tömegeket terelni.

A Sziget idei látogatottsága mintegy 25-30 ezer fővel alulmúlja a tavalyi csúcsot, így a nyereség is szerényebb lesz a 2018-asnál – közölte a tegnap zárult Sziget Fesztivál kapcsán a Népszavával Kádár Tamás főszervező-cégvezető. Az ezzel együtt kiadott, délutáni közleményük 530 ezerre becsli az értéket, ami ugyanakkor a tavalyi, 565 ezres rekord utáni második legmagasabb érték.

Bár az eredményre a cégvezető nem közölt pontos számot, tavalyi nyilatkozata szerint a rendezvény egymilliárd körüli profitot hozott. A visszaeséshez hozzájárul, hogy a fesztivál 10,8 milliárd forintos költségvetése is meghaladja a tavalyi 10,1 milliárdot. És ha ez nem lenne elég, pont a legerősebbnek szánt – így számukra is legdrágább – utolsó napra romlott el az idő, amit napijegy-eladásaikon is megéreztek – derül ki közleményükből.

Bár az idei program valóban túl drága, a társaság jelenlegi célja, hogy valamennyi műfaj legnagyobb sztárjait a Szigetre hozza – mondta Kádár. A műsorkínálat összetételét mindazonáltal nem csak a pénz, hanem a szerencse is befolyásolja, hisz nem tudható, épp mikor ér rá egy-egy húzó név – tette hozzá.

A Szigetre idén a világ több mint 100 országából látogattak ki. A legtöbben az Egyesült Királyságból érkeztek, majd sorban következtek a hollandok, franciák, németek és olaszok. A több mint ezer fellépő a világ 62 országából érkezett. Idén az egyszerre bent lévő látogatók körülbelül 53 százaléka volt magyar. Közleményünkben kiemelik a klímakatasztrófára figyelmeztető Jane Goodall főemlőskutató, a The Arrow néven a szerelem egyenlőségét hirdető két akrobata fiú, valamint Emi Mahmoud költő-aktivista fellépését.

Forrás: Népszava