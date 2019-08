Ázsiában szenvedett autóbalesetet Demcsák Zsuzsa

Nem sokon múlott, hogy idő előtt véget érjen Demcsák Zsuzsa (41) és Kandász Andrea (48) számára az Ázsia Expressz 2. versenye.

A műsor kezdeti nagy rohanásában ugyanis autóbalesetet szenvedtek Srí Lankán: az őket szállító kocsi egy tuk-tukkal karambolozott. Bár a jelenet nem kerül adásba, a Blikk megtudta, hogy a két magyar tévés nagyon megijedt az ütközéstől, de szerencsére nem esett komoly bajuk.

– Egy kedves helyi apuka vett fel minket, aki a gyerekéért ment az iskolába. Hogy időben odaérjen, egy rövidebb földúton próbált eljutni oda, ahova kértük, itt fordult elénk egy tuk-tuk. Hatalmas volt a koccanás, szegény férfi kocsija is áldozatul esett – mesélte a Blikknek Kandász Andrea, aki bevallotta: megijedtek a balesetben.

Ráadásul bármennyire is megértőek voltak a helyzetet illetően, aggódtak a játékban való továbbjutásért és az esetleges komoly időveszteség miatt. A tuk-tukos ráadásul elmenekült a helyszínről, így a sofőr Zsuzsáékkal karöltve eredt a vétkes nyomába, akit rövid távon utol is értek és felelősségre vontak.

– Az eset után még zajlott a helyszínelés, de mi már azon voltunk, hogy folytathassuk az utunkat a cél felé. Igazán fel sem fogtuk, mi történt, sokkal inkább azon idegeskedtünk, hogy komoly hátrányba kerülhetünk emiatt – vallotta be Demcsák Zsuzsa, akit a verseny ideje alatt néha alaposan kiakasztott a helyi közlekedés.

– Nehéz volt megszokni a helyi közlekedési normákat, főként a fordított forgalmat, illetve azt, hogy táblák és szabályok nélkül vezetnek, így a nálunk lévő térképen kívül nem sok mindenre tudtunk hagyatkozni. Többször kis híján hasonló baleseti helyzetekbe is keveredtünk, de olyan is gyakran előfordult, hogy időt veszítettünk, mert éppen nem tudtunk átkelni az úton. Gyalogosként is alig engedett át minket valaki, ez néha akár fél órába is telt – panaszolta Demcsák, aki alig tette túl magát az autóbaleseten, néhány órával később máris újabb sokk érte.

Egy figyelmetlenség miatt ugyanis kis híján kiütötte barátnőjét a versenyből. Egy elefántról kellett ugyanis leadnia egy elemet, ám az Kandász Andrea fején landolt, aki annyira megijedt, hogy azt hitte, be is tört a feje, orvost kellett hozzá hívni.

– Megszédültem! Ugye nem vérzik? – kérdezte aggódva Andrea, miközben Demcsák az elefánt hátán sírógörcsöt kapott, annyira aggódott barátnőjéért.

Forrás: Blikk