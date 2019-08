Ördög Nóra őszinte interjúban mesélt családjáról, házasságáról és férje hivatásáról.

A műsorvezető hamarosan 38 éves lesz. Ezzel kapcsolatban sincsenek rossz érzései. A tévés azt mondja, semmiféle feszültség nincs benne a korával kapcsolatban, hiszen ott tart, ahol szeretne, boldog és kiegyensúlyozott.

- nyilatkozta a Best magazinnak Nóra, aki így egyre több időt tud külön tölteni párjával, Nánási Pállal.

Mindig is figyeltünk arra, hogy legyenek kettesben töltött óráink: elmentünk randizni, moziba, vacsorázni. Ez most is így van, csak már gyakrabban tehetjük meg.