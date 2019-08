A zenész őszintén beszélt a nehezebb napjairól is, mielőtt befutott sztárrá vált volna.

ByeAlex a BEST Magazinnak beszélt arról, hogy szerinte 25 felett kevés ember lesz hirtelen olyan sikeres, mint ő vagy James Blunt – főleg, ha még jók is abban, amit csinálnak.

Elmondta, hogy szinte semmihez nem ért a zenén kívül:

Más dolgokat nem lehet rám bízni, elfelejtek mindent, például a számlákkal mindig elkések, általában büntetéssel fizetem be őket. A zenén kívül semmi másban nem vagyok jó, talán még egy zárat meg tudok szerelni. Alkalmatlan vagyok gyakorlati dolgokra, főzésre, mosásra, mosogatásra, a hűtőm is mindig üres, nem járok bevásárolni, csak néha tévedek be a boltba.