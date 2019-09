Hosszú interjúban mesélt Gáspár Elevin gyerekkoráról, párkapcsolati tapasztalatairól.

- mondta Evelin.

Azonban még mindig akadnak rosszakarói is, akiket a leginkább az zavar, amikor a lány egy-egy luxus autóval vagy drága holmival készült képet tölt fel közösségi oldalára. Ám mint sok mindennel kapcsolatban, erről is megvan Evelin véleménye.

„A hivalkodás a cigányok vérében van, azt is szeretik megmutatni, ami nincs. Néha jól esik. Annál a képnél pont eszembe jutott, hogy hergelném kicsit az embereket, kíváncsi voltam, mit vált ez ki belőlük. Szeretem a szép dolgokat, szerencsére meg is adta ezeket a Jóisten”

– mondta Gáspár Evelin, ám később azt is hozzátette, ennek a gazdagságnak megvolt a maga ára. Szülei ezért a pénzért minden megosztottak a nyilvánossággal.

„Azért, hogy nekem ilyen autóm legyen, a szüleim a kirakatban éltek. Az egész gyerekkoromat a kamerák előtt éltem, amit egy időben nehezen dolgoztam fel. Aki ezeken átmegy, nem sajnálná tőlem… Tíz évet forgattunk azért, hogy most ilyen életünk legyen. Szerintem sokakban az is benne van, hogy még cigány is vagyok, lenéznek, és még irigyek is ránk”

- utalt Evelin tinédzser éveire és a Győzike showra.

De nem csak arról beszélt hogyan jutottak el addig, ahol most tartanak életükben, hanem egy olyan dologról is, amiről eddig még soha sem nyilatkozott. Evelinnek ugyanis volt egy komoly kapcsolata, ami két évig tartott, de aztán valamiért mégis szakítottak.

„Az ex barátom kapcsán eléggé megkárosodtam anyagilag, és húztam egy határt. Ami nekem megvan, saját lakás, saját autó, azt elvárom a páromtól is. Az előző pasimnak nem volt, ezért én voltam a taxis, meg a főbérlő is. A végén nagyon csúnyán váltunk el, még azt is mondta, nem tudja, hogy állhatott le velem, de inkább nem részletezném tovább. Biztos hibás voltam én is, de én sosem vágnék ilyen dolgot mások fejéhez. Ekkor úgy döntöttem, előre leszögezek pár dolgot, és majd akkor lesz valakim, ha megugorja ezeket”