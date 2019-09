Készítsék elő pénztárcáikat! Holnaptól már lehet jegyet venni

Szerdától indítja a jegyértékesítést a 28. CAFe Budapest fesztivál; a kortárs művészeti rendezvénysorozat október 4. és 20. között számos kortárs, dzsessz, világ- és könnyűzenei koncerttel, színházi és táncszínházi előadással, rendhagyó műfaji fúziókkal, kiállításokkal, köztéri és egyéb programokkal jelentkezik október 4. és 20. között.

Az "ősz legszínesebb kortárs művészeti fesztiváljára" érkezik többek között Eötvös Péter és a Neue Oper Wien, a RIAS Kammerchor és az Amadinda Ütőegyüttes, Sidi Larbi Cherkaoui, Lisa Morgenstern, William Fitzsimmons, Barabás Lőrinc, a Familie Flöz, Olivier Grossetete, a Feledi Project, Gergye Krisztián és Vizin Viktória, Dimitri de Perrot, a Mini-Fesztivál, az Art Market Budapest, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, valamint a világzenei különlegességeket felvonultató Budapest Ritmo – emelték ki a szervezők az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben.

Eötvös Péter operájának magyarországi bemutatója, az Angels in America a Neue Oper Wien és a CAFe Budapest közös produkciója, melyet maga a szerző vezényel október 10-én és 12-én.

A szervezők beszámolója szerint szintén nagy várakozás övezi a RIAS Kammerchor és az Amadinda Ütőegyüttes közös koncertjét, a Klangforum Wien pedig többek között két fiatal magyar komponista, Bella Máté és Tornyai Péter műveit is műsorra tűzi majd.

A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából Budapestre látogat a Tiltott Város Kamarazenekar, hogy a Várkert Bazárban adjon ízelítőt a kínai muzsika legjavából, a tradicionális zenétől a kortárs kompozíciókig.

A bábművészet sok új rajongót gyűjthet idén októberben, hiszen a műfaj határait kitágító, formabontó produkciók érkeznek a fesztiválra. Ezúttal a Dr. Nest című produkciójával látogat Budapestre a berlini Familie Flöz; Gergye Krisztán, Zombola Péter és Vizin Viktória báboperája mitológiai-pszichológiai utazásra invitálja a közönséget, a Három Hollóban pedig a lebegő formák és a japán mesék világába kalauzol a fénybábokkal kísérletező Ledpuppets társulat.

Gazdag program várja a táncrajongókat is: a világ vezető balettegyütteseivel dolgozó belga koreográfus, Sidi Larbi Cherkaoui például Nomad című művét hozza el, míg a Feledi Project új előadásában Élektra bosszúdrámája Euripidész tragédiája és Richard Strauss operája nyomán, de a kortárs tánc nyelvén elevenedik meg a színpadon.

A hiphop, a street dance és a kortárs tánc találkozásából születő [D]OPEN Your Move eseménysorozatnak a Trafó Kortárs Művészetek Háza ad otthont, Grecsó Zoltán improvizációs táncszínházának, a Willany Leónak pedig a város közterei. Az Imagine Budapest alkalmi színtársulatának szintén az utcasarkok, parkok, lépcsőházak és belső udvarok szolgálnak majd szabadtéri színpadként.

A 2019-ben debütáló #kapucsengő sorozat részeként a CAFe Budapest öt lakásszínházi előadást sorakoztat fel a KuglerArt Szalonban. A TÁP Színház Sokadik pillangó címmel női sorsokról mesél Bereczki Csilla rendezésében, Sztarenki Dóra Ady Csinszkájának bőrébe bújik Tóth Réka Ágnes dramaturg-rendező instrukciói mentén, Mándy Iván írásaiból pedig gangszínházi előadás születik Jancsó Sarolta színésznőnek-színháztörténésznek köszönhetően. Dettre Gábor író-rendező rendhagyó formában gondolja tovább Slawomir Mrozek híres darabját, az Emigránsokat, Horváth "Színész Bob" Kristóf és Tunyogi Imre "Tunyi" pedig a slam, a költészet és a stand-up comedy határán egyensúlyoz majd.

Az idei Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár négy napja is számos programot ígér: Krasznahorkai László új regényét például rendhagyó előadáson mutatja be Haumann Péter és Miklós Szilveszter, és koncertet ad többek között az Ivan & The Parazol és Lovasi András.

A Várkert Bazár színpadán zenél Barabás Lőrinc is: a jazzben és a popzenében is új utakat kereső muzsikus a koncert első felében legújabb, algorythms című szólólemezéről játszik, majd a Metamorfózis ősbemutatója következik.

Az amerikai énekes-dalszerző és zenei producer, William Fitzsimmons legutóbbi, Mission Bell című albumával érkezik az Akvárium Klubba – közölték a szervezők.

A fesztivál programjáról a www.cafebudapestfest.hu oldalon található részletes információ.