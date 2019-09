Pami a vőlegényével, Tóth Bencével mesélt eljegyzéséről a Mokkában.

A modell-üzletasszony korábban az Instagram-oldalán számolt be rajongóinak arról, hogy labdarúgó kedvese, Tóth Bence eljegyezte őt utazásuk során, nem sokkal azután pedig a jegygyűrűjét is megmutatta. A TV2 Mokka című műsorában Pami elmondta, megérezte, mire készül párja, korábban már álmodott is vele. Arra azonban nem gondolt, hogy pont az utazásuk első napján sor kerül erre. Tóth Bence már régóta tervezte, hogy megkéri kedvese kezét, de ennek ellenére a nagy pillanatban annyira zavarba jött, hogy először nem jött ki szó a torkán.

A Mokkában az is kiderült, hogy az esküvőt jövő nyárra tervezik.

Forrás: Blikk

Címlapi kép: Tv2