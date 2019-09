Igazi sportemberek! Mindenki megdöbbent: Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang váratlanul kiszállt a TV2-n látható Ázsia Expressz 2. versenyéből. Pedig a fiúk a kalandreality harmadik hetének második napján megszerezték a védettséget is. A biztos továbbjutás ellenére a testvérek mégis úgy döntöttek, megmentik a hajszát elvesztő Gáspár Evelint és Zsoltit, így helyettük ők mennek haza.

A pénteki hajszában Zsolti és Evelin veszítettek, így eldőlt: nekik kell elhagyniuk a versenyt. Ám ekkor váratlan dolog történt, a Liu-testvérek olyat tettek, amit eddig még soha senki az Ázsia Expresszben.

A döntésüket így indokolták az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázók

– mondta Liu Shaolin Sándor a döntésükről.

– tette hozzá Liu Shaoang.

Gáspár Zsolt örökre a szívébe zárta a Liu testvéreket.

Nagyon jó lelkű gyerekek, hihetetlen, milyen sportszerűek voltak velünk. Szinte el sem hittük, hogy Sanyi és Ádó így döntött – vallotta be Gáspár Zsolt.

Hozzátette:

Szégyellem, de az Ázsia Expressz előtt nem tudtam, kik ők, de azóta nagyon jóban vagyunk. Találkoztunk a húgukkal is, sőt az apukájukkal is együtt ebédeltünk már. Remélem, hogy csak megakad a család valamelyik lányán a szemük és akkor rokonok is leszünk egyszer