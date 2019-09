Máris udvarlók ostromolják Vasvári Vivent

A Feleségek luxuskivitelben egykori szereplője, Vasávári viven nemrég jelentette be, hogy elválik férjétől. Azóta már többször kapott bókokat és ajánlatokat.

Nemrég jelentette be Vasvári Vivien – akit a Feleségek luxuskivitelben című műsorban ismerhetett meg a közönség –, hogy elválik férjétől. Fecsóval négy évig voltak egy pár, egy éve pedig férj és feleség, ám a kapcsolatuk megromlott és a közös gyermek ellenére végül Vasvári a válást választotta.

Fotó: YouTube

Ám azóta sorra kapja a bókokat és ajánlatokat az utcán, szórakozóhelyeken, ahogy a Blikknek elmesélte:

Rengetegen próbálkoznak. Sokan írnak üzenetet, hogy szeretnének megismerni, randit kérnek. De szórakozóhelyen vagy akár az utcán is odajönnek, leszólítanak, ami – nem tagadom – jólesik (...) A múlt hét végén elmentünk bulizni a barátnőimmel, és egyszer csak odalépett hozzám egy férfi. Hatalmas rózsacsokor volt a kezében, azt mondta, én vagyok itt a legszebb, megérdemlem a bókot és a virágot is. Nem is tudom elmondani, mennyire jólestek a szavai.