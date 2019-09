Gór Nagy Mária abbahagyja – felszámolja színitanodáját

Harmincöt év után beszünteti a színészképzést Gór Nagy Mária. A patinás színitanodába az utóbbi időben nem jelentkezett elég tehetséges fiatal, ezért a színésznő már csak a kifutó évfolyamokkal foglalkozik.

„Elmúlt ez a szerelem” – ez volt Gór Nagy Mária első reakciója arra a kérdésre, hogy bár javában tart már az iskolaszezon, a nevét viselő színitanoda kapuját – fennállása óta először, azaz harminchat éve – nem lépték át új diákok.

Az elmúlt három évtized alatt Gór Nagy vezetésével a tanoda előkelő helyet vívott ki magának a hazai színészképzésben, többek között Liptai Claudia, Ábel Anita, Farkasházi Réka, Ullmann Mónika, Szabó P. Szilveszter, Miller Zoltán is itt kezdte a pályafutását. Tény, hogy 2020-tól szigorodnak az OKJ-s végzettséget adó magánképzések feltételei, és a tanodában is ilyen végzettséget kapnak a diákok, így kérdés, ez a módosítás közrejátszott-e abban, hogy nincsenek elsősök az iskolájában.

– Egyáltalán nem! A felvételi időszakban most is sokan jelentkeztek hozzánk, de alig volt köztük olyan, aki erre a pályára való. Magániskolát vezetek, nem engedhetem meg magamnak, hogy a tehetségtelen fiatalokat is felvegyem – mondta keményem a színésznő, majd határozottan folytatta. – A má­sod- és harmadévesek képzése zavartalanul megy tovább, és a kaszkadőrtagozat is sikeres. Soha ne mondd, hogy soha, így annyit tudok biztosan, hogy 2021-ig biztosan nem indítom újra a képzést.

A hetvenkét éves Gór Nagy azt is hozzátette, több vételi ajánlatot is kapott a tanodára, de nem kívánja azt értékesíteni.

– A nevem már márkanév, és nem eladó. Nyilván bennem is felmerült, mi lesz, ha én már nem leszek, de erre is van tervem. Az egyik fiam producer, a másik médiadesigner, biztosan nem veszik át az iskolámat, ugyanakkor érzem, hogy melyik egykori tanítványomra bíz­nám szívesen a tanodát. A nevét egyelőre nem szeretném elárulni.

Mari teendői nem csappantak meg a döntése miatt, hisz felsőbb éves hallgatóival több tucat előadásra van lekötött szerződésük, plusz új terveket szövöget, sőt már a tettek mezejére is lépett.

– 2020 szeptemberéről elindítom az alternatív színházamat, ami a Mensáros László Alternatív Színház – Ugródeszka nevet viseli. Ő kitüntetett a barátságával, és a tanáraim egyike volt. Csak olyan színészt szerződtetek, aki nálam végzett, csak értük akarok felelősséget vál­lalni. Már felkérésünk is van, első körben egy ötezer férőhelyes szabadtéri előadást kell megcsinálnunk. Ebben van a jövő, és menedzseri feladataim is lesznek! Hawaii, dizsi van, új élet vár rám!

Gór Nagy Mária azt is elárulta, hogy férje, a neves operatőr, Gulyás Buda is egyetért a döntésével, olyannyira, hogy már évek óta biztatta a színésznőt, hogy ne a tanodát helyezze kiemelt helyre az életében.

Forrás. Bors