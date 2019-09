„Budapest az egyik kedvenc városunk a világon”

Újra nálunk koncertezik a lett Carnival Youth. A fiatal indierock-banda alig pár év alatt vált Lettország egyik legmenőbb zenei exportcikkévé. Arról is meséltek, hogy sikerült eljutniuk erre a szintre.

Fotó: Carnival Youth / Facebook

A Carnival Youth a Balti régió egyik legsikeresebb fiatal bandája, amit az is bizonyít, hogy 2016-ban ők nyerték el a The European Border Breakers díjat is az Eurosonic-on. A csapat az alternatív rock és az indie energiáit ötvözi, a könnyed dallamok mellett pedig a fiatalos melankóliától kezdve a tiszta örömig terjed az érzelmi skála.

A trió kitartóan járja a világot – Magyarországon is többször játszottak már – és olyan fesztiválokon léptek fel, mint a Sziget, az SXSW, az M for Montreal, a The Great Escape, a Positivus, a Reeperbahn vagy éppen az Open’er Festival. Szeptember 22-én ismét Budapesten lépnek fel, ezúttal a Dürer Kertben. Ennek apropóján válaszolt kérdéseinkre a csapat énekes-billentyűse, Roberts Vanags.

Milyen a könnyűzenei és a klubszíntér Lettországban? Milyen a helyzete egy hozzátok hasonlóan fiatal és feltörekvő zenekarnak?

A lett könnyűzenei színtér elég kicsi. Mindenki ismer mindenkit, de azért egyre nagyobb lesz. Nem annyira nehéz ismertté válni belföldön, azonban egy fiatal bandának nagyon nehéz a megélhetését is a zenélésre építenie. Ez különösen igaz akkor, ha olyan világszerte ismert indie zenekarok a konkurenseid, akik híres és tehetséges producerekkel dolgoznak együtt.

Mik voltak a karrieretek eddigi mérföldkövei?

Kezdjük azzal, hogy felvettünk négy albumot, rigai, vilniusi, berlini és Sao Paulo-i stúdiókban. Játszottunk nagyjából 30 országban, de még mindig úgy érezzük, hogy ez csak a bemelegítés. Megnyertük az EBBA (European Border Breakers Award) díjat, ami azoknak a feltörekvő zenekaroknak jár, akik széles nemzetközi ismertséget értek el az első, külföldön is megjelent albumukkal. A közönségdíj is a miénk lett, és szerveztünk egy nagyszabású szabadtéri koncertet a Sigulda kastély romjainál. Sokat turnéztunk Európában, most pedig újra úton vagyunk!

