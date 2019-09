Csoda! Valaki hozzáment Jáksó Lászlóhoz – persze, csak titokban

A Sláger FM műsorvezetője a munkahelye tizedik születésnapját ünneplő Sláger Partyn árulta el a Blikk munkatársának, hogy életében először mutathatja be kedvesét úgy, hogy „a feleségem”. Jáksó jó ideje húzott gyűrűt szerelme ujjára.

– Megnősültem, 51 évesen végre házas vagyok – árulta el hatalmas mosollyal az arcán Jáksó, aki érthetően büszke erre a tényre, hiszen anno hosszú éveken át zrikálták társai a Heti Hetesben a magánéletével, és viccelődtek az állítólagos barátnőivel. Igaz, a mostani párját is igyekszik minél inkább távol tartani a nyilvánosságtól.

– Szerencsére amióta nem vagyok képernyőn, az irántam tanúsított lelkesedés is fogy, így nem is érzem azt, hogy kötelező lenne őt kiadni. Nem a médiában dolgozik, teljesen civil, szeretne is az maradni, de azt mindenkinek elárulhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk – jelentette ki a műsorvezető.

Jáksó láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét, és le sem tagadhatná, hogy jobban nem is érezhetné magát a bőrében. Pedig amikor tavaly nyáron több év után először jelent meg a nyilvánosság előtt, mindenkit sokkolt a 24 kilós fogyása. Ám azóta kiderült, nincs nagy titok az átalakulás mögött.

– Egy darabig próbáltam vitatkozni a hírekkel, hogy valami bajom van és elmondani, hogy nem vagyok beteg, csak lefogytam. Pedig nem először vagyok ilyen vékony, hiszen amikor a Heti Hetesbe bekerültem, akkor pont így néztem ki. Csak aztán harmincas lettem, és mivel akkor mindenki meghízik, így én is. Csak visszatértem az eredeti alkatomhoz, ennyi történt – magyarázta Jáksó, aki pár hónapja a Lokálnak árulta el: a kedvesének köszönheti a látványos változást.

– Igyekszem sokat mozogni. A párom vitt bele ebbe is, ő nagyon sokat fut. Felhívta a figyelmemet, hogy többször kell kimozdulni, ezért biciklizek és sétálok. Ami viszont a legfontosabb, hogy leszámoltam az éjszakai nassolással, és abban a pillanatban elkezdtem fogyni – mondta Jáksó.

Forrás: Blikk